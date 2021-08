Torneo argentino: fixture, tabla de posiciones y goleadores de la Liga Profesional

Después de la Copa América, el torneo argentino comenzó y ya puso primera. A lo largo de 25 fechas, los equipos del fútbol nacional buscarán quedarse con el título que, actualmente, tiene Colón de Santa Fe.

Con una modalidad similar a la del año pasado, el campeonato se jugará a 25 fechas, con el sistema de todos contra a todos a una sola rueda. Y respecto de los clásicos, no se realizaron sorteos por la localía porque estas se invirtieron en relación con la Copa de la Liga Profesional que se desarrolló en el primer semestre del año.

De esta forma, habrá un clásico por fecha en el fútbol argentino y será, justamente, ser uno de los "interzonales". Más allá de cómo es la conformación del torneo, así está la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones del torneo argentino

La tabla de goleadores del torneo argentino

Fixture completo: Así son las 25 fechas



Fecha 1: Unión-Boca, Central Córdoba-Banfield, Arsenal-San Lorenzo, Newell's-Talleres, Independiente-Argentinos, Sarmiento-Estudiantes, Aldosivi-Patronato, Gimnasia-Platense, Vélez-Racing, Godoy Cruz-Rosario Central, Huracán-Defensa y Justicia, Lanús-Atlético Tucumán y River-Colón. [Ya se jugó]



Fecha 2: River-Unión, Colón-Lanús, Atlético Tucumán-Huracán, Defensa y Justicia-Godoy Cruz, Central-Vélez, Racing-Gimnasia LP, Platense-Aldosivi, Patronato-Sarmiento, Estudiantes LP-Independiente, Argentinos-Newell's, Talleres-Arsenal, San Lorenzo-Central Córdoba y Banfield-Boca. [Ya se jugó]



Fecha 3: Unión-Banfield, Boca-San Lorenzo, Central Córdoba-Talleres, Arsenal-Argentinos, Newell's-Estudiantes, Independiente-Patronato, Sarmiento-Platense, Aldosivi-Racing, Gimnasia-Central, Vélez-Defensa y Justicia, Godoy Cruz-Atlético Tucumán, Huracán-Colón, Lanús-River. [Ya se jugó]



Fecha 4: Lanús-Unión, River-Huracán, Colón-Godoy Cruz, Atlético Tucumán-Vélez, Defensa y Justicia-Gimnasia, Central-Aldosivi, Racing-Sarmiento, Platense-Independiente, Patronato-Newell's, Estudiantes-Arsenal, Argentinos-Central Córdoba, Talleres-Boca, San Lorenzo-Banfield. [Ya se jugó]



Fecha 5: Unión-San Lorenzo, Banfield-Talleres, Boca-Argentinos, Central Córdoba-Estudiantes, Arsenal-Patronato, Newell's-Platense, Independiente-Racing, Sarmiento-Central, Aldosivi-Defensa, Gimnasia-Atlétic Tucumán, Vélez-Colón, Godoy Cruz-River, Huracán-Lanús.



Fecha 6: Huracán-Unión, Lanús-Godoy Cruz, River-Vélez, Colón-Gimnasia, At. Tucumán-Aldosivi, Defensa-Sarmiento, Central-Independiente, Racing-Newell's, Platense-Arsenal, Patronato-Central Córdoba, Estudiantes-Boca, Argentinos-Banfield, Talleres-San Lorenzo.



Fecha 7: Unión-Talleres, San Lorenzo-Argentinos, Banfield-Estudiantes, Boca-Patronato, Central Córdoba-Platense, Arsenal-Racing, Newell's-Central, Independiente-Defensa, Sarmiento-At. Tucumán, Aldosivi-Colón, Gimnasia-River, Vélez-Lanús y Godoy Cruz-Huracán.



Fecha 8: Godoy Cruz-Unión, Huracán-Vélez, Lanús-Gimnasia, River-Aldosivi, Colón-Sarmiento, At. Tucumán-Independiente, Defensa-Newell's, Central-Arsenal, Racing-Central Córdoba, Platense-Boca, Patronato-Banfield, Estudiantes-San Lorenzo, Argentinos-Talleres.



Fecha 9: Unión-Argentinos, Talleres-Estudiantes, San Lorenzo-Patronato, Banfield-Platense, Boca-Racing, Central Córdoba-Rosario Central, Arsenal-Defensa, Newell's-At. Tucumán, Independiente-Colón, Sarmiento-River, Aldosivi-Lanús, Gimnasia-Huracán, Vélez-Godoy Cruz.



Fecha 10: Vélez-Unión, Godoy Cruz-Gimnasia, Huracán-Aldosivi, Lanús-Sarmiento, River-Independiente, Colón-Newell's, At. Tucumán-Arsenal, Defensa-Central Córdoba, Central-Boca, Racing-Banfield, Platense-San Lorenzo, Patronato-Talleres, Estudiantes-Argentinos.



Fecha 11: Unión-Estudiantes, Argentinos-Patronato, Talleres-Platense, San Lorenzo-Racing, Banfield-Central, Boca-Defensa, Central Córdoba-At. Tucumán, Arsenal-Colón, Newell's-River, Independiente-Lanús, Sarmiento-Huracán, Aldosivi-Godoy Cruz, Gimnasia-Vélez.



Fecha 12: Gimnasia-Unión, Vélez-Aldosivi, Godoy Cruz-Sarmiento, Huracán-Independiente, Lanús-Newell's, River-Arsenal, Colón-C. Córdoba, At. Tucumán-Boca, Defensa-Banfield, Central-San Lorenzo, Racing-Talleres, Platense-Argentinos, Patronato-Estudiantes.



Fecha 13: Unión-Patronato, Estudiantes-Platense, Argentinos-Racing, Talleres-Central, San Lorenzo-Defensa, Banfield-At. Tucumán, Boca-Colón, C. Córdoba-River, Arsenal-Lanús, Newell's-Huracán, Independiente-Godoy Cruz, Sarmiento-Vélez, Aldosivi-Gimnasia.



Fecha 14: Aldosivi-Unión, Gimnasia-Sarmiento, Vélez-Independiente, Godoy Cruz-Newell's, Huracán-Arsenal, Lanús-C. Córdoba, River-Boca, Colón-Banfield, At. Tucumán-San Lorenzo, Defensa-Talleres, Central-Argentinos, Racing-Estudiantes, Platense-Patronato.



Fecha 15: Unión-Platense, Patronato-Racing, Estudiantes-Central, Argentinos-Defensa, Talleres-At. Tucumán, San Lorenzo-Colón, Banfield-River, Boca-Lanús, C. Córdoba-Huracán, Arsenal-Godoy Cruz, Newell's-Vélez, Independiente-Gimnasia, Sarmiento-Aldosivi.



Fecha 16: Sarmiento-Unión, Aldosivi-Independiente, Gimnasia-Newell's, Vélez-Arsenal, Godoy Cruz-C. Córdoba, Huracán-Boca, Lanús-Banfield, River-San Lorenzo, Colón-Talleres, At. Tucumán-Argentinos, Defensa-Estudiantes, Central-Patronato, Racing-Platense.



Fecha 17: Unión-Racing, Platense-Central, Patronato-Defensa, Estudiantes-At. Tucumán, Argentinos-Colón, Talleres-River, San Lorenzo-Lanús, Banfield-Huracán, Boca-Godoy Cruz, C. Córdoba-Vélez, Arsenal-Gimnasia, Newell's-Aldosivi, Independiente-Sarmiento.



Fecha 18: Indepediente-Unión, Sarmiento-Newell's, Aldosivi-Arsenal, Gimnasia-C. Córdoba, Vélez-Boca, Godoy Cruz-Banfield, Huracán-San Lorenzo, Lanús-Talleres, River-Argentinos, Colón-Estudiantes, At. Tucumán-Patronato, Defensa-Platense, Central-Racing.



Fecha 19: Unión-Central, Racing-Defensa, Platense-At. Tucumán, Patronato-Colón, Estudiantes-River, Argentinos-Lanús, Talleres-Huracán, San Lorenzo-Godoy Cruz, Banfield-Vélez, Boca-Gimnasia, C. Córdoba-Aldosivi, Arsenal-Sarmiento, Newell's-Independiente.



Fecha 20: Newell's-Unión, Independiente-Arsenal, Sarmiento-C. Córdoba, Aldosivi-Boca, Gimnasia-Banfield, Vélez-San Lorenzo, Godoy Cruz-Talleres, Huracán-Argentinos, Lanús-Estudiantes, River-Patronato, Colón-Platense, At. Tucumán-Racing, Defensa-Central.



Fecha 21: Unión-Defensa, Central-At.Tucumán, Racing-Colón, Platense-River, Patronato-Lanús, Estudiantes-Huracán, Argentinos-Godoy Cruz, Talleres-Vélez, San Lorenzo-Gimnasia, Banfield-Aldosivi, Boca-Sarmiento, C. Córdoba-Independiente, Arsenal-Newell's.



Fecha 22: Arsenal-Unión, Newell's-C. Córdoba, Independiente-Boca, Sarmiento-Banfield, Aldosivi-San Lorenzo, Gimnasia-Talleres, Vélez-Argentinos, Godoy Cruz-Estudiantes, Huracán-Patronato, Lanús-Platense, River-Racing, Colón-Central, At. Tucumán-Defensa.



Fecha 23: Unión-Atlético Tucumán, Defensa-Colón, Central-River, Racing-Lanús, Platense-Huracán, Patronato-Godoy Cruz, Estudiantes-Vélez, Argentinos-Gimnasia, Talleres-Aldosivi, San Lorenzo-Sarmiento, Banfield-Independiente, Boca-Newell's, C. Córdoba-Arsenal.



Fecha 24: C. Córdoba-Unión, Arsenal-Boca, Newell's-Banfield, Independiente-San Lorenzo, Sarmiento-Talleres, Aldosivi-Argentinos, Gimnasia-Estudiantes, Vélez-Patronato, Godoy Cruz-Platense, Huracán-Racing, Lanús-Central, River-Defensa, Colón-At. Tucumán.



Fecha 25: Unión-Colón, At. Tucumán-River, Defensa-Lanús, Rosario Central-Huracán, Racing-Godoy Cruz, Platense-Vélez, Patronato-Gimnasia, Estudiantes-Aldosivi, Argentinos-Sarmiento, Talleres-Independiente, San Lorenzo-Newell's, Banfield-Arsenal, Boca-Central Córdoba.