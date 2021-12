Sorpresa: Scocco y Maxi Rodríguez no se retiran y jugarán juntos en otro club

Ignacio "Nacho" Scocco y Maximiliano Rodríguez dieron marcha atrás con el retiro y continuarán su carrera en otro club de Santa Fe.

Cuando todo indicaba que las carreras de Ignacio Scocco y Maximiliano Rodríguez llegarían a su fin, se confirmó la noticia que continuarán en otro club santafesino. Dejaron Newell's y se despidieron de su gente en las últimas fechas ya que su futuro no será en la "Lepra", al menos por ahora. Jugarán en el Hughes Football Club de la Liga Venadense, un torneo regional perteneciente a la ciudad de Venado Tuerto y alrededores.

De esta manera, se cumple el gran sueño del presidente del mencionado certamen. Jorge Bournot expresó su deseo de que jueguen allí y un día se hizo realidad. No será el único que concretará uno de sus objetivos, ya que "Nacho" siempre quiso volver a dicha institución en donde se formó. Ahora no sólo estará ahí, sino que además lo compartirá con uno de sus amigos.

Maxi, a sus 40 años, anunció el pasado 26 de noviembre que no continuaría su carrera como futbolista pero le fue difícil decirle adiós a las canchas. En un comunicado en sus redes aseguró que se retiraba porque "se vació por completo" y ya no puede "dar más nada por la pelota", sin embargo, volverá. El mediocampista, además de tener una larga trayectoria dentro del fútbol argentino también pasó por varios clubes a nivel mundial.

Nacho, por su parte, también tiene una gran trayectoria y se dio el gusto de recorrer el mundo jugando al fútbol. Comenzó su camino en Newell's y estuvo en México, Grecia, Arabia, Brasil y hasta en la Premier League, antes de llegar a River Plate y volver a la "Lepra". El atacante de 36 años, nacido en la ciudad a la que pertenece su nuevo club, finalmente retornará a sus inicios.

El anuncio de Maxi Rodríguez sobre su retiro

Con un video en su cuenta de Instagram (@MaxiRodriguez11Oficial) contó que no seguiría en actividad: "Llegó el momento que pensé que nunca iba a llegar, o como jugador de fútbol no queremos que llegue, de dar un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar pero a la vez estoy muy tranquilo. Fueron muchos años de carrera y creo que me brindé al máximo y me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar".

"Se me vienen muchas cosas a la cabeza, sobre todo cuando empezaba en el baby y mi abuelo me llevaba a patear. Mi vieja cuando no trabajaba me acompañaba muchísimo y mi abuela me esperaba en casa con la comida hecha para que llegue y me alimente bien. Creo que esos fueron mis pilares más importantes", aseguró emocionado la "Fiera".