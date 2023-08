Sonríe River: la millonaria cifra que recibirá por la venta de un crack de las inferiores

River Plate está cerca de recibir una importante suma de dinero en millones por la venta de un futbolista que surgió de las inferiores y juega en Europa.

Antes del cierre del mercado de pases en nuestro país, River Plate recibió una gran noticia luego de la venta de un futbolista surgido de sus inferiores. Es que al "Millonario" le ingresará una importante y millonaria cifra luego de que el jugador pase de un club a otro en la Liga de España. A los de Núñez le corresponde un porcentaje de la transferencia a raíz del tiempo que el protagonista estuvo en las divisiones juveniles.

Si bien ya no pertenece a la "Banda", Lucas Boyé le dio una alegría a la institución que lo formó durante varios años y no tiene que ver con lo futbolístico. Es que el Granada lo compró al Elche y River sumará algo de ese dinero a raíz del mecanismo de solidaridad. Esta modalidad hará que sólo una parte del 5% del total de la transferencia llegue al Estadio Monumental en los próximos días. Todavía los números oficiales no salieron a la luz, pero sí son varios millones de pesos.

El Granada, que se quedó con el delantero que convirtió 23 goles en 100 partidos con el Elche de Sebastián Beccacecce, abonó una cifra cercana a los 8 millones de euros por el 70%. Por este motivo, River recibirá, al menos, 180.000 euros, que corresponden a más de 86 millones de pesos. Cabe destacar que en el "Millonario", Boyé marcó sólo dos tantos en 37 encuentros disputados, mientras que acumula 37 gritos en su carrera en 278 compromisos.

En cuanto al mecanismo de solidaridad, es un sistema creado por la FIFA para que los clubes formadores reciban, al menos, una cantidad de dinero cuando un jugador con paso por sus inferiores -entre los 12 y los 23 años- pasa de una institución a otra. Es el caso de Lucas Boyé, quien llegó a los 14 y luego de estar a préstamo en Newell's pasó al Torino de Italia a los 20 -antes por Newell's a los 19-. De esta manera, en la "Banda" ingresará el 2,25% de lo abonado por el club español.

Un gigante de la Premier League quiere a Exequiel Palacios y River recibió una gran noticia

Exequiel Palacios está cada vez más cerca de pasar a un gigante del fútbol de Europa y desde River Plate se ilusionan después de recibir una gran noticia. El "Tucu", campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, se desempeña en el Bayer Leverkusen de Alemania y está en la mira de otro equipo del Viejo Continente que abonaría una importante sumar de dinero. Ahora, en el "Millonario" se ilusionan con dicha venta del futbolista surgido de la institución.

El nacido en Famaillá, provincia de Tucumán, dio sus primeros pasos en las inferiores de la "Banda" y en noviembre del 2019 se confirmó su pase al elenco teutón en el que juega hasta hoy en día. Actualmente, el volante acumula 8 goles y 5 asistencias en 89 partidos jugados y lo buscan desde Inglaterra. El Liverpool de la Premier League lo quiere en este mercado de pases y desembolsaría varios millones de dólares que, parte de ello, ingresaría a River.