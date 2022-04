Sebastián Battaglia se hartó de Almendra y estalló la interna en Boca: "Terminado"

Sebastián Battaglia se pudrió de Agustín Almendra y fue muy crítico en su opinión sobre el volante de Boca Juniors que volvió a jugar en Reserva.

Sebastián Battaglia no tuvo filtro a la hora de opinar sobre el presente de Agustín Almendra. Cuando parecía que todo volvía a la normalidad con el volante de Boca Juniors, el DT habló con los referentes del plantel y dejó en claro cuál es su postura al respecto. A pesar de que el futbolista se reunió con Juan Román Riquelme y su charla llegó a buen término, no sucedió lo mismo con el entrenador que lo tiene entre ceja y ceja.

Los dos gestos de la dirigencia con el jugador finalmente no llegaron a buen puerto. Tanto la inclusión en la lista de la Copa Libertadores como el regreso a la Reserva "Xeneize", fueron los guiños por parte de los directivos que ilusionaron al mediocampista y también a los hinchas de la institución. Sin embargo, el propio técnico se encargó de poner límites y no le tembló el pulso a la hora de decirlo.

Según informó el periodista Martín Arévalo al aire de ESPN F10, Battaglia no se guardó nada a la hora de dirigirse a los capitanes del equipo: "Habló con los cuatro capitanes que tiene Boca: Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra y Darío Benedetto. Cuando no está uno, el capitán es el otro". Este diálogo se llevó a cabo durante el entrenamiento matutino del pasado jueves 7 de abril, mientras Almendra arreglaba sus diferencias con Riquelme.

"Charló con los cuatro y les aclaró que él no incluyó a Agustín Almendra en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, que no fue su decisión. Y además agregó que para él, el tema Almendra está absolutamente terminado", sostuvo Arévalo. Cabe destacar que a fines de febrero del 2022, el DT aclaró que si el mediocampista se presentaba a entrenar él mismo daría un paso al costado. La novela todavía no terminó y en Boca Juniors continúan los conflictos.

El sorpresivo gesto de Riquelme con Almendra

Luego de tantas idas y vueltas con Agustín Almendra en Boca Juniors, Juan Román Riquelme tomó una importante decisión. Tras varios meses de conflicto entre el jugador con la dirigencia y Sebastián Battaglia, el vicepresidente "Xeneize" se reunió con él y llegaron a un acuerdo favorable de cara a lo que resta del semestre. A partir de esta charla, las próximas semanas serán claves para que la relación mejore.

Finalmente, Almendra continuará en Boca Juniors a pesar de las discusiones con el técnico y con Darío Benedetto, por lo que los hinchas lo disfrutarán nuevamente adentro de la cancha. Si bien estará en Reserva, para volver a Primera, tendrá que reunirse con el entrenador que lo borró en un principio, tal como lo hizo con Juan Román Riquelme. En caso de que lleguen a buenos términos no tardará mucho en entrenar junto a sus compañeros como muchos esperan.