Salvio rompió el silencio sobre su salida de Boca: "Lamentablemente"

Eduardo "Toto" Salvio habló sobre su salida de Boca Juniors y contó los motivos por los que dejó el club para pasar al Pumas de México.

Eduardo Salvio rompió el silencio después de su salida de Boca Juniors y contó los motivos por los que no llegó a un acuerdo con el Consejo de Fútbol que dirige Juan Román Riquelme. El atacante dejó el equipo luego de que finalice su contrato y arribó a Pumas de México para continuar su carrera en dicho país, en donde ya marcó un gol. En la previa de un partido importante para el elenco azteca, el futbolista no se guardó nada.

En diálogo con ESPN, el "Toto" reveló todo acerca de su alejamiento del "Xeneize" a principios del mes de julio del 2022. Mientras se prepara para enfrentar al Barcelona en una nueva edición de la famosa Copa Joan Gamper en el Estadio Camp Nou de la ciudad española, el exjugador de Lanús y la Selección Argentina no evitó el tema. Si bien no dirigió sus palabras contra un dirigente, Salvio sí fue contundente con sus palabras.

"Salí porque no se dieron las cosas. No era de la forma que yo quería, pero se terminó dando así lamentablemente. Así que hoy me toca estar en Pumas, desearle lo mejor a mis excompañeros, a muchísimos amigos que dejé ahí y estaré alentando desde afuera", sostuvo Eduardo "Toto" Salvio sobre su salida de Boca Juniors. El volante dejó en claro que no olvidó su paso por la institución en la que tuvo buenos rendimientos desde su arribo en 2019.

Estas declaraciones se dieron semanas después de que el propio extremo lanzara una fuerte crítica hacia la dirigencia: "Siempre la posibilidad de irme estaba porque la oferta de renovación demoró bastante. Sabía que la chance de irme estaba pero es parte de esto... El club quería una cosa y yo otra". Es que su situación contractual no se resolvió a tiempo y tomó la decisión de no continuar en el "Xeneize" tras 70 partidos y 19 goles convertidos.

Pergolini atacó de nuevo a Riquelme por la crisis de Boca

El empresario de 58 años protagonizó un nuevo descargo a través de Maldición, va a ser un día hermoso, el programa que conduce en Radio Vorterix. Mientras debatían al aire acerca del pésimo rendimiento de la defensa en general de los dirigidos por Hugo Ibarra, el comunicador apeló a su ironía y humor habituales para fulminar al máximo ídolo de la historia del equipo de La Ribera.

Por ejemplo, cuando sus compañeros en la radio se referían al flojo nivel del último refuerzo Facundo Roncaglia, Pergolini acotó: "¿Roncaglia? No, no juega, es una forma de decir. Roncaglia juega porque es amigo de Riquelme, sino no tiene sentido que esté jugando en la Primera de Boca". "Es azul y amarillo, ¿pero ahora no debería llamarse ´Los amigos de Román´?", continuó duramente.