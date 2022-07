La crítica de Salvio a la dirigencia de Boca: "Demoró bastante"

El delantero se refirió a la forma en que salió del "Xeneize" antes de emigrar a México.

Boca Juniors está delineando detalles para terminar de completar el plantel que hará frente a la Copa Libertadores y la Liga Profesional. Mientras el Consejo de Fútbol define la llegada de Arturo Vidal, la mañana de este sábado 2 de julio Eduardo Salvio partió hacia México para incorporarse a Pumas y le tiró un palito a la dirigencia al manifestar que la "renovación demoró bastante" y que él dio todo para continuar jugando en el "Xeneize".

"Siempre la posibilidad de irme estaba porque la oferta de renovación demoró bastante. Sabía que la chance de irme estaba pero es parte de esto... El club quería una cosa y yo otra. Me voy pero está todo bien, me voy contento y les deseo lo mejor", confesó el "Toto" en el Aeropuerto de Ezeiza, minutos antes de partir hacia tierras incaicas y sellar su vínculo con la UNAM. reconociendo que las negociaciones no se dieron como esperaba.

El exjugador del Atlético Madrid y Benfica arribó al conjunto "Azul y Oro" en 2019, y si bien tuvo un buen rendimiento en el equipo campeón de Miguel Ruso en 2020, no pudo afirmarse con Sebastián Battaglia luego de una lesión grave de rodilla. "Para mí fue un sueño poder vestir la camiseta del equipo del que soy hincha de toda la vida. Lo disfruté mucho y me voy feliz", expresó sobre su paso en Boca. Y luego, reconoció: "Lo más lindo es el reconocimiento de la gente, quiere decir que uno hizo las cosas bien. De mi parte di todo, por eso me voy feliz. Desde México estaré alentando".

Eduardo Salvio jugó 70 partidos y ganó 4 títulos con Boca Juniors.

"Es un nuevo comienzo, estoy contento. Una aventura más en mi carrera. Tengo las mejores expectativas", sostuvo ante la oportunidad que se presenta a sus 31 años en el club Pumas. Y también reconoció que el contacto que tuvo con el entrenador argentino que está al frente de los "Auriazules" fue clave: "Hace algunos días conversé con Andrés Lillini. Me contó del proyecto y me terminé de decidir por esa propuesta".

Salvio, que marcó 19 goles en 70 partidos, también aprovechó el momento ante los micrófonos para dejarle un mensaje a los hinchas: "Les quiero agradecer a todos los hinchas de Boca por estos 3 años hermosos que viví junto a todos ustedes, fueron 4 títulos, partidos, goles y momentos que nunca voy a olvidar. Hoy me toca partir pero acá van a tener un hincha más que va a alentar al equipo con todas sus fuerzas"