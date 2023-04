Salió campeón en Boca, juega en España y sueña con volver al Xeneize: "Soy hincha"

Un ex jugador de Boca Juniors que salió campeón en el club y se desempeña en un club de la Liga de España sueña con volver al "Xeneize".

Un ex futbolista de Boca Juniors que actualmente se desempeña en la Liga de España y salió campeón en el "Xeneize" sueña con volver al fútbol argentino. Por supuesto, su fanatismo por el club que lo vio nacer futbolísticamente hace que su objetivo sea el regreso. Sin embargo, sabe que no será nada fácil, pero su buen nivel en el elenco del Viejo Continente lo ilusiona con esta posibilidad. Repatriarlo dependerá del Consejo de Fútbol que comanda Juan Román Riquelme .

Se trata del volante Óscar Trejo, quien viste los colores del Rayo Vallecano y recuerda con cariño su paso por el elenco "Azul y Oro" donde ganó un título. Es que el santiagueño de 34 años debutó en 2005 en la institución de la Ribera y luego continuó su carrera en Europa. Tras varios años de mantenerse en la elite, el jugador dejó en claro que su deseo en una entrevista con el medio partidario Planeta Boca Juniors.

"Para mí sería un sueño. Siempre lo dije. En el Rayo Vallecano estamos muy felices y cómodos, pero si me llaman es una de las cosas que no dudaría porque al final soy hincha", contó Trejo en la nota y abrió una puerta inesperada para el "Xeneize". Pendiente de lo que sucede en el club, conoce que una vuelta a esta altura será difícil, pero no pierde las esperanzas de cumplir su objetivo tal como lo hizo en el Apertura del año 2005, donde gritó campeón de la mano de Alfio "Coco" Basile.

En aquella temporada, Óscar Trejo disputó un solo partido y en 2007 llegó al Mallorca de España para no irse más del continente. Entre 2009 y 2010 vistió los colores del Elche y hasta 2011 tuvo su primer paso por el Rayo Vallecano. Luego de representar al Sporting de Gijón y el Toulouse de Francia, en 2017 volvió al Rayo para no sólo romperla, sino ser una figura histórica. Es que el volante acumula 237 partidos (39 goles y 22 asistencias) y es el hombre con más presencias con el "Rayista".

