Rosario Central vs Talleres de Córdoba: EN VIVO, minuto a minuto y cómo ver ON LINE

Rosario Central vuelve a presentarse como local este domingo en el Gigante de Arroyito, donde desde las 19 horas recibirá a Talleres de Córdoba por la fecha 9 del Torneo Clausura. Este encuentro tiene un condimento especial ya que Carlos Tévez regresa al estadio, pero esta vez como entrenador del equipo cordobés.

El Canalla llega tras un empate vibrante ante Boca, marcado por el gol olímpico de Ángel Di María, y con el objetivo de seguir prendido en los puestos altos de la tabla anual. Sin embargo, el equipo dirigido por Ariel Holan no pudo aún igualar en cantidad de partidos a sus competidores, dado que tiene pendiente el encuentro de la fecha 7 contra Sarmiento de Junín.

Central mantiene la condición de invicto en el torneo local, pero sufre por la cantidad de empates: cinco de sus últimos seis partidos terminaron igualados, aunque también logró un triunfo destacado frente a Newell's. La principal duda en la formación inicial pasa por Alejo Véliz, quien quiere estar a pesar de una lesión en el hombro y será evaluado hasta último momento. En caso de no jugar, su reemplazo sería Copetti.

Por el lado de Talleres, la actualidad no es la mejor. El conjunto cordobés viene de cortar una racha de dos derrotas consecutivas con un empate sin goles ante Tigre como local. Hasta el momento, solo ganó un partido, empató tres y perdió cuatro. La presión también recae sobre Carlos Tévez, que asumió como entrenador apenas tres días antes del inicio del Clausura tras la sorpresiva renuncia de Diego Cocca, y que ya fue cuestionado por los resultados.

Además, el club transita un momento complicado por las pujas electorales internas, con elecciones previstas para el 19 de octubre según confirmó Andrés Fassi, y tensiones con la dirigencia de AFA. En cuanto al equipo, Juan Gabriel Rodríguez es duda tras un golpe sufrido en la práctica, y podría ser reemplazado por Rodrigo Guth.