River vs. Godoy Cruz por Torneo Clausura 2025: hora, TV en vivo y streaming online

River Plate vs Godoy Cruz por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan

River Plate buscará mantener la punta en la Zona B del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino cuando reciba a Godoy Cruz de Mendoza este domingo en el Monumental, en un duelo correspondiente a la quinta fecha del campeonato. Los dirigidos por Marcelo Gallardo llegan tras empatar sin goles ante Libertad en Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores y planean una rotación masiva pensando en la revancha copera del próximo jueves, mientras que el Tomba busca su primera victoria bajo la conducción de Walter Ribonetto después de caer 2-1 ante Atlético Mineiro en Brasil por la Copa Sudamericana.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Godoy Cruz, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Godoy Cruz?

El partido entre River Plate y Godoy Cruz por la fecha 5 de la Zona B del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo 17 de agosto de 2025, a partir de las 18:30 horas (hora argentina) en el estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Sebastián Zunino.

El Millonario llega a este compromiso como líder absoluto de la Zona B con 8 puntos en 4 fechas disputadas, tras haber conseguido un valioso empate sin goles ante Libertad en Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. Este resultado le permite al conjunto de Núñez definir la serie en casa el próximo jueves, con la ventaja de jugar la revancha en el Más Monumental ante su hinchada.

Marcelo Gallardo tiene decidido realizar una rotación masiva en su formación titular, preservando a las figuras principales para el duelo copero que se avecina. El Muñeco buscará darle descanso a piezas clave como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Enzo Pérez, mientras que aprovechará para sumar minutos a jugadores que han tenido menos participación en lo que va de la temporada.

Entre las principales novedades que prepara el entrenador riverplatense se encuentra el posible debut de Juan Carlos Portillo con la camiseta del Millonario, quien aún no ha sumado minutos desde su llegada desde Talleres. Además, Jeremías Ledesma podría reemplazar a Franco Armani en el arco, mientras que Fabricio Bustos y Milton Casco ingresarían por los laterales habituales para darles descanso a los titulares.

Por su parte, Godoy Cruz atraviesa un momento delicado en el Torneo Clausura, ubicándose en la decimotercera posición con apenas 3 puntos y sin conocer aún la victoria. El Tomba empató sus primeros tres encuentros ante Rosario Central, Sarmiento y Talleres, pero cayó como local 2-1 frente a Gimnasia en la fecha anterior, resultado que complicó aún más su situación en la tabla de posiciones.

Los mendocinos llegan con poco descanso tras su derrota 2-1 ante Atlético Mineiro en Brasil por los octavos de final de la Copa Sudamericana, lo que los obliga a remontar la serie en Mendoza. Walter Ribonetto, quien asumió como entrenador la semana pasada, busca darle una identidad definida al equipo y conseguir la primera victoria que les permita salir de la zona baja de la tabla.

El enfrentamiento representa una oportunidad importante para ambos equipos por motivos diferentes: River buscará mantener su liderato y llegar en buen estado de ánimo al duelo copero, mientras que Godoy Cruz necesita sumar puntos urgentemente para no quedar relegado en el campeonato. Un buen resultado ante el líder podría significar un envión anímico clave para el Tomba en el tramo final de la temporada.

Gallardo tiene planificada una rotación en todas las líneas pensando en el duelo de revancha ante Libertad. El Muñeco mantendría el esquema 4-3-3 que viene utilizando, pero con modificaciones sustanciales en los nombres propios. La principal incógnita está en el arco, donde Franco Armani podría ceder su lugar a Jeremías Ledesma para darle descanso al arquero titular.

En la defensa, Lautaro Rivero sería uno de los centrales confirmados, mientras que su acompañante saldría entre Paulo Díaz y Sebastián Boselli, con el uruguayo corriendo con ventaja. En los laterales, Fabricio Bustos ocuparía la banda derecha en lugar de Gonzalo Montiel, mientras que Milton Casco reemplazaría a Marcos Acuña por la izquierda. En el mediocampo se daría el debut de Juan Carlos Portillo junto a Giuliano Galoppo, con Kevin Castaño completando la línea de volantes.

Por el lado de Godoy Cruz, Walter Ribonetto en su segundo partido al mando del Tomba mantendría la misma formación que enfrentó a Atlético Mineiro en Brasil. El entrenador sabe que no tiene mucho margen de error ante los dos compromisos importantes que se le vienen, tanto ante River como en la vuelta de la Copa Sudamericana, por lo que apostará por la continuidad en los nombres.

El técnico del conjunto mendocino no realizaría modificaciones en su esquema táctico ni en los jugadores titulares, buscando generar automatismos y confianza en un plantel que aún se está adaptando a sus ideas. Franco Petroli se mantendría bajo los tres palos, mientras que la defensa estaría conformada por Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Juan Andrés Meli, con el mediocampo integrado por Pol Fernández, Vicente Poggi y Nicolás Fernández.

Formaciones probables de River y Godoy Cruz

River: Franco Armani o Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández, Sebastián Driussi.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino.

River vs. Godoy Cruz: ficha técnica