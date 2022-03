River vs Boca: los jugadores en duda para el superclásico ¿llegan Benedetto y Martínez?

Boca visitará el Monumental para una nueva edición del clásico más importante de la Argentina frente a River. Hay alerta en ambos equipos por posibles bajas de jugadores clave.

El próximo fin de semana se vivirá una fecha espectacular para el fútbol argentino, se jugará la fecha de los clásicos y el domingo será el más importante de todos: River Plate recibirá a Boca Juniors en su casa. En ambos clubes la alarma suena debido a que varios jugadores claves podrían quedarse fuera del crucial choque por la Copa de la Liga Profesional.

Por este motivo, es tiempo de repasar los lesionados de ambos equipos de cara a una nueva edición del Superclásico.

¿Cómo siguen los jugadores de Boca?

En el mundo Boca hay jugadores que están en duda para el partido del domingo mientras que hay otros que ya fueron completamente descartados por sus lesiones. El que si o si se pierde el derbi es el capitán de Boca, Carlos Izquierdoz que se lesiono una semana antes en el duelo ante Estudiantes en La Plata. El central Xeneize sufrió una fractura en quinto metatarsiano del pie izquierdo y por este motivo deberá ser intervenido quirúrgicamente. El ex jugador de Lanús no solo se perderá el clásico si no que esta fuera de las canchas por un largo tiempo, se estima entre dos a tres meses.

El otro jugador que esta entre algodones es el delantero Darío Benedetto, a diferencia del zaguero, Benedetto si podrá decir presente en el Súper. El delantero viene arrastrando una lesión en los músculos del peroneo y tibial, hay que hacer una aclaración, si el partido no fuera el clásico frente a River de seguro Benedetto sería preservado, pero ante un duelo de tal magnitud se exigirán al máximo los tiempos de recuperación para que el jugador Xeneize llegue lo mejor posible al domingo.

Por su parte Óscar Romero, sufre de una sobrecarga muscular debido a que desde su llegada a Boca disputó dos encuentros en solo cinco días y hay que recordar que el jugador paraguayo venia de una inactividad de casi siete meses, desde el cuerpo técnico de Sebastián Battaglia, esperan que esta semana el jugador se reincorporé con normalidad a los entrenamientos. Diego "Pulpo" González, directamente no tiene chance alguna de estar presente el domingo frente a River, el jugador sufre un posible desgarro que lo alejará de las canchas por al menos tres o cuatro semanas. Por último Marcelo Weigandt viene de recuperarse de una dura lesión en el hombro y ni siquiera será arriesgado el domingo.

¿Que jugador de River se pierde el clásico?

Matías Suárez volvió a jugar frente a San Lorenzo y Laferrere. No obstante, el delantero cordobés viene padecido una sinovitis en su rodilla derecha. En el último encuentro que disputó contra Laferrere en Salta por Copa Argentina, el centrodelantero no lo terminó bien, ya que volvió a sentir dolor en su rodilla y es duda para el partido del domingo.

El otro jugador que esta en duda para Marcelo Gallardo, es David Martínez, el defensor sufrió una distensión en el ligamento lateral de su rodilla izquierda en el partido contra Newells por la fecha número 3 y es por eso que el jugador esta más afuera que adentro, el propio Marcelo Gallardo habló al respecto: "Es muy apresurado (para hablar de su regreso). Si bien viene evolucionando bien, no viene entrenando con el resto del plantel. No voy a cometer ninguna imprudencia”, avisó el Muñeco.