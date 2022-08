Riquelme y Tevez: de excompañeros en Boca y la Selección Argentina a rivales políticos

El repaso de una relación repleta de idas y vueltas entre Juan Román Riquelme y Carlos Tevez en Boca y en la Selección Argentina.

La relación entre Juan Román Riquelme y Carlos Tevez estuvo repleta de idas y vueltas. Ambos ídolos de Boca pasaron de ser compañeros en "El Xeneize" y en la Selección Argentina al fuego cruzado y a la rivalidad política pública por sus rotundas diferencias.

Por lo tanto, en la previa a Boca vs. Rosario Central por la fecha 14 de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino, vale la pena repasar qué pasó entre los exjugadores a lo largo de sus carreras profesionales. Este vínculo a la distancia tiene condimentos de todo tipo para ser recordados.

Riquelme y Tevez: el paso a paso de una relación complicada

Se conocieron en Boca

Los primeros contactos entre ambos vienen desde el club de La Ribera: Román recién aparecía en el plantel de la Primera y "Carlitos" aún no. Sin embargo, "El Apache" (seis años menor que su colega) era uno de los alcanzapelotas y tenía como ídolo al "Torero". De hecho, una de las primeras fotos juntos es precisamente en "La Bombonera" antes de un partido del primer equipo.

Compañeros en la Selección Argentina

Riquelme y Tevez también compartieron la Selección Argentina.

Si bien nunca compartieron una plantilla profesional en La Ribera, sí lo hicieron en "La Albiceleste", donde integraron la nómina en diversos torneos: las Eliminatorias sudamericanas, la Copa Confederaciones 2005, el Mundial de Alemania 2006 y la Copa América de Venezuela 2007. Allí se los observó juntos, con sonrisas, bromas de por medio y un vínculo que parecía muy afectuoso.

Críticas fuertes de Riquelme y durísima respuesta de Tevez

Sin embargo, las diferencias comenzaron a hacerse públicas cuando Román ya se había retirado. Molesto porque Boca no podía ganar la Copa Libertadores con "Carlitos" como figura, resaltó en una entrevista en ESPN: "Si sos bueno, tenés que ganar la Copa. Una Libertadores vale diez campeonatos locales. Si estás en Boca tres o cuatro años, un torneo local vas a ganar seguro...". Además, lo liquidó por haberse ido a China en 2017: "El que hacía la diferencia, nuestra figura y líder, era ´Carlitos´, pero lamentablemente se nos fue y ahora va a ser difícil".

Furioso por aquellas declaraciones, el por entonces delantero rompió el silencio desde el gigante asiático y cruzó en TyC Sports a quien era su ídolo desde chico: "Riquelme, cuando se tuvo que ir, también se fue. Se fue a Villarreal y después tuvo que ganar la Libertadores (en 2007) para que lo compraran de vuelta". Además, protestó porque "siempre es fácil hablar desde afuera" y acusó al máximo emblema del club de "hablar cuando Boca pierde o cuando gana River".

"Cuando jugaba no tenía amigos periodistas y ahora toma mate con ellos, yo digo las cosas de frente", lo destrozó el goleador. "Me tuve que aguantar un año y medio de que él hablara de los jugadores cuando, de nosotros", lo fustigó el exatacante, ya que según él "siempre tira a los jugadores de Boca para abajo. Ya se le pararon de mano y hacen bien". "Siempre va a ser un ídolo por lo que hizo adentro de la cancha, pero afuera deja mucho que desear", cerró en aquella época.

Más tarde, consultado por Sebastián "El Pollo" Vignolo por el descargo de su excompañero, el exvolante simplemente atinó a contestar: "Me contaron mis amigos lo que dijo, yo no lo escuché". "Sólo puedo decir que lo conozco de chiquito y es un buen chico, otra cosa no voy a decir", agregó.

Las diferencias entre Tevez, Riquelme y el Consejo de Fútbol para la renovación del contrato

Apenas ganadas las elecciones por el trinomio compuesto por Román en diciembre de 2019 para la conducción de la institución, Raúl Cascini, miembro del Consejo, dijo: "Cuando llegamos, Tevez era un exjugador". Ello molestó al por entonces delantero, que planteó sus diferencias para extender el vínculo.

Más allá de que finalmente llegaron a un acuerdo, a mediados de 2021 desde la entidad le ofrecieron un nuevo contrato, aunque "El Apache" la rechazó y posteriormente se retiró. Tras la conferencia de prensa de despedida en la sala de "La Bombonera", ambos se marcharon abrazados y fue la última vez que estuvieron cara a cara.

La rivalidad política entre Riquelme y Tevez

Ya con Román como vice y Carlos retirado, se comenzó a especular con la posibilidad de que el ex Manchester City acompañara al oficialismo macrista liderado por Daniel Angelici. "Me gustaría participar de política algún día", se sinceró el ex Corinthians. Pese a que el exartillero y "El Tano" se mostraron juntos en diversos eventos, al final el exdeportista se inclinó por ser entrenador. Consultado al respecto de un probable cruce en las futuras elecciones de la institución, el exmediocampista lo chicaneó en TyC Sports: "Si se hacen, ganamos 90 a 10. ¿Si va él del otro lado? Y bueno, 85 a 15 va a salir, es lo normal".

Tevez regresa a La Bombonera como DT de Central y Riquelme lo elogió: "Vuelve a su casa"

Por último, en la previa al duelo por la Liga en 2022, Román sentenció sobre el actual de de Central: “Viene a su casa y lo vamos a tratar con cariño y amor. No somos amigos, pero lo quiero mucho”.