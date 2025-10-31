Renovación en el fútbol argentino: queda en Buenos Aires, es un mítico estadio argentino y tendrá una inversión de 40 millones de dólares

Renovación: un mítico estadio argentino tendrá una inversión de 40 millones dólares

Uno de los míticos estadios del fútbol argentino será renovado en los próximos meses luego de recibir una inversión de 40 millones dólares. Se trata del José María Minella de Mar del Plata, recinto que albergó partidos importantes de la historia desde el Mundial 1978 hasta Superclásicos y en la actualidad, además de varios espectáculos no relacionados con el fútbol. Según trascendió, habrá distintas modificaciones no sólo en la cancha sino también en las inmediaciones.

La Municipalidad de General Pueyrredón fue la que dio a conocer la noticia acerca del paso dado para la consesión del estadio donde la Selección Argentina jugó y fue campeona, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini. La empresa Minella Stadium S.A. será la encargada de llevar adelante este proyecto y el dinero mencionado sería para modernizar, refaccionar y construir otros complejos tanto deportivos como culturales. A su vez, se espera que crezca aún más el número de eventos de acá en adelante después de las remodelaciones.

Renovación del mítico Estadio José María Minella

Según trascendió, la adjudicación a la firma es por 30 años y existe la posibilidad de una renovación por 10 años más con el pago de 120 millones de pesos. A su vez, desde el Municipio adelantaron que el ingreso de los 40 millones de dólares será para la "construcción de un complejo de 3.000 metros cuadrados en Juan B. Justo y Diagonal Firpo además de otro en Juan B. Justo y Diagonal Canosa de 5.000 metros cuadrados. Todo l oque se construya quedará para la Municipalidad cuando termine el plazo de la concesión".

El Estadio José María Minella de Mar del Plata será renovado tras una inversión de 40 millones de dólares

El objetivo es que no sólo pase a ser una cancha moderna, sino que mejore su infraestructura en el que no sólo puedan jugar los equipos más importantes de la ciudad como Aldosivi o Alvarado. También apuntan a que haya eventos deportivos de otras disciplinas y recitales. Hasta el momento, tanto el "Tiburón" como el "Torito" juegan en el Minella en sus respectivas categorías y no hubo detalles con respecto al cambio de la localía para futuro. Si bien no hay fecha de comienzo para las obras, todo indica que la empresa comenzará a trabajar en las próximas semanas en virtud de las mejoras en el mítico recinto en el que se disputaron partidos del Mundial Argentina 1978, la Copa Artemio Franchi 1993 y duelos de la Copa del Mundo Sub 20 del 2001 además de shows tanto nacionales como internacionales.

Qué partidos históricos se jugaron en el Estadio José María Minella

Además de ser la casa de varios clásicos de verano años anteriores, el escenario donde juegan Aldosivi y Alvarado fue sede durante el Mundial de Mayores jugado en nuestro país en 1978 en 6 ocasiones: Italia 2-1 Francia; Suecia 1-1 Brasil; Italia 3-1 Hungría; Brasil 0-0 España; Francia 3-1 Hungría y Brasil 1-0 Austria. La Selección Argentina, por su parte, disputó varios amistosos allí y en ninguno de ellos perdió. También el combinado nacional gritó campeón de la mano de Alfio "Coco" Basile en la Copa Artemio Franchi en 1993 donde tras empatar 1 a 1 se quedó con la victoria por penales.

La historia del Estadio José María Minella de Mar del Plata

El mítico recinto en el que se llevaron a cabo distintos partidos importantes a lo largo de la historia fue inaugurado justamente en la Copa del Mundo de 1978, dos años después de la creación del Ente Autárquico impulsado por la Junta Militar antes del torneo. La entidad remodeló los estadios de River Plate y Vélez Sarsfield, además de construir uno en Mendoza, otro en Córdoba y el restante en la ciudad balnearia. Su nombre es en honor al exjugador nacido en agosto de 1909 en "la Feliz"que fue campeón con la Selección Argentina y con el equipo "Millonario".