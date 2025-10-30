Agustín Rossi en la Selección Argentina: cuándo fue la última vez que lo convocaron

Una de las figuras más importantes de estos últimos tiempos en Flamengo es, sin dudas, Agustín Rossi el arquero del conjunto brasileño. Sin embargo, la gran pregunta es por qué tuvo pocas oportunidades en la Selección Argentina.

Nacido en 1995, el arquero es conocido por su solidez, personalidad fuerte y su capacidad para responder en momentos decisivos. Se formó en Chacarita Juniors y tuvo pasos por Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia, pero alcanzó su mayor reconocimiento en Boca Juniors, donde fue figura en varios títulos locales y especialmente recordado por su eficacia en definiciones por penales.

En 2023 dio el salto al fútbol brasileño al incorporarse al Flamengo, uno de los clubes más grandes de Sudamérica, donde se consolidó rápidamente como titular gracias a su regularidad y su temple en el arco que lo llevó, entre otras cosas, a jugar grandes partidos. Lo más llamativo es que desde que está allí nunca fue llamado para la Selección Argentina.

La única vez que Lioenl Scaloni le dio una oportunidad para la Selección del fútbol argentino fue en un encuentro ante Bolivia en 2021. En aquel entonces, el arquero fue parte de la convocatoria pero estuvo en el banco de suplentes. Por otro lado, estuvo en la lista de 50 preconvocados para el Mundial 2022, pero finalmente no fue convocado para el Mundial de Qatar.