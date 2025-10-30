Escándalo en Gimnasia y Esgrima La Plata: incidentes en la Asamblea de socios contra la Comisión Directiva

Incidentes en la asamblea de Gimnasia y Esgrima La Plata: qué pasó entre los socios y los dirigentes.

Este jueves por la tarde, una asamblea en Gimnasia y Esgrima La Plata fue suspendida por graves incidentes: mientras se trataba la Memoria y Balance del año 2024, un grupo de socios lanzó huevos, botellas y hasta sillas al escenario donde se encontraban los integrantes de la Comisión Directiva. En ese momento, la reunión que tenía lugar en el Polideportivo Víctor Nethol del 'Lobo' declaró un cuarto intermedio; algunas fuentes oficiales denuncian la presencia de personas que no son socias del 'Lobo' y que se "colaron". Después de media hora de incertidumbre, la junta pudo continuar y darse por finalizada, aunque también se arrojaron proyectiles en el cierre.

El conjunto platense atraviesa un crítico momento en el fútbol argentino, lejos de clasificar a los playoffs en el Torneo Clausura y con posibilidades de descender a la Primera Nacional. Actualmente, marcha 12vo en la Zona A y tiene 29 puntos en la tabla anual, a tan sólo tres de San Martín de San Juan que está anteúltimo. Este próximo fin de semana enfrentará a River Plate en condición de visitante, y cerrará su participación con el principal objetivo de mantener la categoría ante Vélez Sarsfield y Platense.

Otro club víctima de la crisis: paro de empleados en Gimnasia y Esgrima La Plata por atrasos en los sueldos

En las últimas semanas, Gimnasia debió afrontar otra crítica situación: los empleados del club convocaron hace poco más de un mes a un paro debido al atraso de pagos en sus sueldos. Según informó la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), los trabajadores aún no habían cobrado el mes de agosto y hay algunos que ni siquiera percibieron sus haberes de julio; la medida se mantendrá hasta que se regularice la situación.

“Sin salario no se trabaja” fue el lema impulsado por la seccional platense del gremio, con un cese de actividades al que se adhirieron gran parte de los empleados del 'Lobo'. En medio de una crisis económica que golpea a todo el país a causa de las medidas tomadas por el Gobierno del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, el gremio anunció que la medida se realizará “sin concurrir a los lugares de trabajo” hasta encontrar una solución.

Noticia en desarrollo...