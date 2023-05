Racismo en el fútbol: de España a Argentina, los ataques se mantienen

Luego de lo ocurrido en España con Vinicius Jr, en Argentina tamb

El tema llegó, una vez más, a la agenda después de que una de las grandes figuras del fútbol mundial explotara. En un partido ante Valencia, Vinicius Jr se cansó y explotó de bronca cuando estaba jugando para su Real Madrid. En el encuentro, un grupo de hinchas apuntó directamente contra el brasileño de 22 años. Los insultos racistas, los gritos y los comentarios explotaron contra el delantero y eso despertó el debate en el mundo del fútbol que estuvo atento a esas circunstancias, luego de lo que ocurrió en España. A miles de kilómetros, en Argentina, en esta misma semana los hechos se multiplicaron.

La situación con Vinicius Jr no quedó solo en la cancha. Dio un paso más. Desde las gradas, al jugador que antes le habían dicho que "bailaba demasiado", le dijeron "Mono, Vinicius eres un mono". Cansado, el jugador se frenó y apuntó al racista. Marcó a su agresor, pero el árbitro lo expulsó a él. No fue la primera vez, antes había sido en Osasuna, en Barcelona y en otras ciudades. Apenas terminó el encuentro, un periodista se lo cruzó y le preguntó si iba a pedir perdón por el gesto. Afuera, en conferencia de prensa, otro periodista quiso justificar la frase en una pregunta a Carlo Ancelotti, su entrenador. "No le han dicho mono, le han dicho tonto", lanzó el preguntador. En un insólito cruce, el periodista le decía al entrenador del Real Madrid que todo el estadio le dijo "tonto" a Vinicius en lugar de mono. Las cámaras, los micrófonos y el árbitro fueron claros. Hubo un freno en el partido porque se abrió el protocolo de racismo.

Horas después de haber jugado, Vinicius fue un paso más. En una declaración, el jugador brasileño escribió: "No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas". Rápido, ante esta declaración, el presidente de La Liga, Javier Tebas contraatacó al futbolista y dijo "antes de criticar e injuriar a La Liga, es necesario que te informes adecuadamente, Vinicius Jr. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno".

El presidente de la Liga, entre otras cosas, ha sostenido que es votante de Vox, el partido de extrema derecha español. También fue consultor en temas de Sociedades Anónimas Deportivas para quienes estaban (están) con ganas de fomentarlas en Argentina. Sin embargo, más allá de este pensamiento personal, lo cierto es que en este último tiempo, La Liga de España ha sancionado muy poco por situaciones de racismo, pero por el contrario se marcó una multa de 20 mil euros y la clausura parcial de unas plateas para el Rayo Vallecano. En 2020, el equipo de la clase obrera de Madrid le gritó "nazi" a Roman Zozulya, un jugador ucraniano que tenía múltiples tatuajes con simbología fascista. Esta situación despertó la indignación de la Liga que sancionó al equipo de Vallecas por discriminación.

En este punto, desde Europa, aparece una situación que -en principio- en Argentina parece un tema alejado. La explosión de la denuncia por racismo de uno de los mejores futbolistas de la actualidad, en los primeros días de la semana, parecía estar alejado. No obstante, la denuncia del delantero brasileño trajo aparejado otra verdad: las ganas de los futbolistas de no quedarse más callados. Durante la semana, Hugo Rodallega -delantero de Independiente Santa Fe- denunció discriminación en el encuentro ante Gimnasia y Esgrima La Plata. "Ya cansa. Me llamaron mono y negro, es una falta de respeto y tristeza". Un día después, en otro partido de la Copa Sudamericana, el entrenador de Emelec, Miguel Rondelli, habló de lo mismo en el encuentro ante Huracán: "Que a mis jugadores les digan 'esclavos', le griten negro... me parece que no suma .La Conmebol tiene que tomar cartas en el asunto, no solamente anunciarlo por los altoparlantes, sino que las multas tienen que ser severas y duras".

Hoy, en Sudamérica, las sanciones de la Conmebol suelen por caer directamente a un término económico. Así fue como le pasó a Racing que, en un partido de este mismo año, tuvo un hecho similar en un partido ante Flamengo. El conjunto de Avellaneda recibió una multa de 100 mil dólares por el artículo 15.2 del Código Disciplinario. Según el mismo artículo, si esto vuelve a ocurrir, las multas serán mayores. Con respecto a la situación que ocurre en Argentina, desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se realizan veedurías en los estadios que, entre otras cosas, ratifican el prejuicio sobre lo que puede ocurrir en una cancha de fútbol. Por ejemplo, hace seis años, en 2017, el Observatorio de Fútbol reveló que un 75% de los cánticos populares tienen connotaciones sexuales, 11% expresan violencia y 4% apuntan contra la nacionalidad. Esta situación expresa el alto índice de racismo y xenofobia que habitan en las canchas.

En este punto, ya la Selección Argentina de Fútbol estuvo castigada por una situación similar durante el 2021. River y Boca también tuvieron sus respectivos castigos económicos por las Copas Libertadores. Lo cierto es que, en momentos donde las definiciones por torneos continentales empiezan a aparecer y los hinchas se enfervorizan -aun- más, la discriminación aparece de múltiples formas. Para peor, más allá de algún comentario por altavoces, en el tiempo no aparece una estrategia conjunta para poner un freno.