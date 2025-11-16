Racing visita a Newell´s con chances de todo: playoffs, Sudamericana y hasta Libertadores

Racing visitará este domingo 16 de noviembre a Newell's Old Boys con la misión de asegurar su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. El equipo de Gustavo Costas, que viene de vencer 1-0 a Defensa y Justicia en la fecha anterior, tiene un pie en la siguiente instancia pero deberá evitar una derrota abultada para no quedar eliminado por diferencia de gol. Además, la Academia recupera para este compromiso decisivo a Gabriel Rojas, quien se perdió los últimos dos partidos por una lesión muscular y vuelve a estar disponible tras su recuperación.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing y Newell's, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing y Newell's?

El partido entre Racing y Newell's por la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura del fútbol argentino se jugará este domingo 16 de noviembre de 2025, a partir de las 20:15 horas (hora argentina) en el Estadio Coloso Marcelo Alberto Bielsa de Rosario. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina. El streaming online irá por TNT GO, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO. El árbitro principal del partido será Sebastián Martínez, mientras que Felipe Viola estará a cargo del VAR.

La Academia llega a este compromiso ubicada en el sexto lugar del Grupo A con 22 puntos, en una posición delicada que le exige sumar para asegurar su pase a los octavos de final. Racing comparte el sexto puesto con Barracas Central y Tigre, encontrándose a solo un punto de Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors, que actualmente ocupan las últimas dos plazas de clasificación directa, y a dos unidades de Banfield, que es el primer equipo fuera de los playoffs.

El conjunto de Avellaneda viene de conseguir una importante victoria por 1-0 ante Defensa y Justicia el sábado pasado, resultado que le permitió poner un pie en los octavos de final del certamen. Sin embargo, la situación no está definida y Racing necesita al menos no perder por más de un gol para evitar quedar afuera del torneo por diferencia de gol, siempre que se den resultados adversos en otros partidos de la fecha.

El escenario de eliminación para la Academia es complejo pero posible: una derrota en Rosario por más de un gol, sumado a un empate entre Estudiantes y Argentinos Juniors y un triunfo de Banfield ante Central Córdoba de Santiago del Estero, dejarían afuera a Racing del certamen. En cuanto a la Copa Libertadores de América, las posibilidades son prácticamente nulas: necesita ganar, que River pierda ante Vélez y que Boca, Argentinos o Rosario Central salgan campeones de este torneo y liberen ese cupo. De cumplirse este escenario improbable, Racing clasificaría a la próxima edición del certamen continental pero ingresaría en la fase preliminar.

Por su parte, Newell's llega a este encuentro tras vencer a Huracán en la fecha anterior, mostrando un buen nivel de juego que le permitió sumar tres puntos importantes. El técnico Lucas Bernardi está conforme con el rendimiento de su equipo y planea repetir exactamente el mismo once inicial que consiguió la victoria ante el Globo, manteniendo el esquema táctico que le ha dado buenos resultados en las últimas jornadas.

Este domingo también se define la punta del Grupo A, ya que Boca Juniors enfrentará a Tigre con la posibilidad de quedarse con el primer lugar. Si el Xeneize gana o empata, se quedará con la cima del grupo y definirá todas las llaves de los playoffs en condición de local. En caso de perder, una victoria de Unión de Santa Fe podría desplazarlo al segundo lugar, alterando completamente el panorama de los cruces de octavos de final.

Formaciones probables de Newell's y Racing

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa, Martín Luciano; Facundo Guch, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Carlos González y Luciano Herrera.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo o Marco Di Césare, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris; Santiago Solari, Duván Vergara, Tomás Conechny; y Adrián Martínez.

El técnico de Newell's, Bernardi, no realizaría cambios en su formación titular tras la buena actuación ante Huracán. La Lepra se pararía con un esquema 5-3-2, utilizando una línea de cinco defensores compuesta por tres centrales y dos carrileros, tres mediocampistas jóvenes en el centro del campo, y dos delanteros en la zona de ataque. Víctor Cuesta será el referente de la zaga junto a Saúl Salcedo y Luca Sosa, mientras que en el ataque la dupla estará conformada por Carlos González y Luciano Herrera.

Para Racing, el director técnico Costas recupera a Gabriel Rojas, quien vuelve al equipo tras recuperarse completamente de un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió ante Banfield hace un mes. El lateral izquierdo se perdió los compromisos ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Defensa y Justicia para poder estar al ciento por ciento en este tramo final del año, y regresará a la titularidad este domingo en Rosario.

La Academia cuenta con nueve bajas confirmadas para este encuentro: Luciano Vietto (desgarro en el sóleo derecho), Marcos Rojo (desgarro en el sóleo izquierdo), Juan Ignacio Nardoni (puesta a punto, recién volvería en octavos si clasifican), Santiago Sosa (fractura en el hueso malar derecho), Matías Zaracho (distensión en el bíceps femoral derecho), Franco Pardo (lesión grado 3 con desprendimiento en el aductor proximal izquierdo), Elías Torres (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha), Agustín Almendra (tendinitis rotuliana en la rodilla derecha) y Adrián Balboa (lumbociatalgia izquierda). Estas ausencias obligaron a Costas a realizar ajustes en su plantilla durante las últimas semanas.

En la zaga, existe una duda sobre la presencia de Nazareno Colombo, quien arrastra una sobrecarga muscular. Si el defensor no llega en condiciones óptimas, Marco Di Césare continuará como titular en el eje de la defensa. Agustín García Basso pasará a jugar nuevamente como volante de contención por la baja de Marcos Rojo.

Newell's vs. Racing: ficha técnica