Quiénes son los jugadores de Racing que quedan libres en diciembre 2025: la lista completa

Qué jugadores de Racing se pueden ir.

Racing vive sin duda alguna uno de los mejores presentes de su historia, algo que se ve reflejado en las buenas actuaciones que consiguió en el último año a nivel internacional. Es que la "Academia" llevaba 36 años sin lograr un título copero y lo consiguió con la Sudamericana 2024, a lo que después sumó la Recopa 2025 y una Libertadores que lo tiene como gran protagonista en las semifinales ante Flamengo de Brasil.

Sin embargo, sin perder de vista la importancia de estas consagraciones, el desafío de la institución pasa por poder sostener la base del plantel con vistas a lo que viene y poder analizar cada una las situaciones, como los contratos que están a punto de vencerse. En el mercado de pases pasado, Racing sufrió la ejecución de la cláusula por Maximiliano Salas, quien partió hacia River. Por ello la dirigencia querrá en esta oportunidad no dejar nada librado al azar.

Los 4 jugadores de Racing que quedan libres en diciembre 2025

Gabriel Arias

El arquero chileno de 37 años es el nombre más fuerte de los que acaban contrato en Racing en 2025. No sólo era el arquero titular, sino que también llevaba la cinta de capitán en Racing. Sin embargo, una serie de errores en el último semestre hicieron que pierda su lugar frente a Facundo Cambeses en la titularidad y no se sabe cuál puede ser su futuro. La entidad de Avellaneda ya le ofreció una renovación del convenio por una temporada, aunque con un salario mucho menor al que percibe actualmente.

Gabriel Arias, uno de los vínculos que se terminan en diciembre.

Facundo Mura

El futbolista es una pieza de recambio importante en el conjunto de Gustavo Costas. Las conversaciones se frenaron cuando la diferencia era cercana a un 20% entre lo ofrecido por la Academia y lo pretendido por el futbolista, el segundo más antiguo del plantel. Si bien aún no llegaron a un acuerdo, la dirigencia busca renovarle hasta 2027.

Bruno Zuculini

Es otro jugador clave en la Academia, surgido de las inferiores del club y que aporta mucho desde la experiencia, siendo la primera opción de recambio en la mitad de la cancha. Dependerá de que se pongan de acuerdo en la renovación, pero de ambas partes la idea es extender el vínculo.

Luciano Vietto

La situación del atacante cordobés hoy parece algo compleja. Racing no ejecutó la cláusula de extensión automática hasta 2026 debido a que el delantero tiene uno de los salarios más altos y juega poco, debido a algunas lesiones que lo tuvieron a maltraer. También le ofrecieron renovar, pero por menos dinero.