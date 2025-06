Quién es Agustín Manzur, el futbolista argentino que busca clasificar al Mundial 2026 con Palestina

Quién es Agustín Manzur, el futbolista mendocino que busca hacer historia con la Selección de Palestina.

Este martes, la Selección de Palestina buscará alcanzar un hito histórico: a partir de las 15:15 horas en Argentina, enfrentará a Omán con el objetivo de meterse por primera vez en el repechaje rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Entre los 23 convocados por el director técnico Ihab Abu Jazar para buscar la hazaña, destaca el nombre de Agustín Manzur, mediocampista de 24 años nacido en Mendoza y con ascendencia palestina que actualmente juega para Guaraní de Paraguay.

"Sinceramente yo no sabía que podía representar a Palestina", declaró hace unos días el jugador surgido en las inferiores de Godoy Cruz, equipo con el que debutó con apenas 17 años en enero de 2018 en una victoria por 1 a 0 frente a Chacarita Juniors. En aquella ocasión, el entrenador Diego Dabove lo hizo ingresar en el minuto 84 del encuentro en lugar de Guillermo 'Pol' Fernández. "Estoy muy feliz, porque obviamente representar a una selección tiene siempre un plus. He debutado en esta fecha FIFA y desde que llegué, aunque no me puedo comunicar mucho, todos me recibieron muy bien. Todos saben la historia que tiene este país y me da mucho orgullo poder representarla", expresó en diálogo con Marca.

Quién es Agustín Manzur, el mendocino de 24 años que busca hacer historia con la Selección de Palestina

Manzur permaneció en el 'Tomba' hasta 2021 y, en ese período, llegó a jugar por Copa Libertadores en 2019; en una goleada sufrida contra Palmeiras por 4 a 0, protagonizó una expulsión tras una durísima patada sobre el brasileño Dudu en los minutos finales del partido. Tras esa experiencia, se fue cedido a Deportivo Maipú, conjunto en el que tuvo mayor rodaje disputando la Primera Nacional. A finales de 2023, firmó con Guaraní de Paraguay, en donde permanece hasta la actualidad.

Noticia en desarrollo...