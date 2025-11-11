Qué necesita Racing para clasificar a los playoffs, la Copa Libertadores o la Sudamericana

Qué necesita Racing para clasificar a los playoffs, la Libertadores o Sudamericana

Racing Club afrontará la última fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, cuando visite a Newell's este domingo 16 de noviembre desde las 20.15 con el objetivo no sólo de clasificar a los playoffs, sino también de entrar a la Copa Libertadores o la Sudamericana. El equipo que comanda Gustavo Costas sueña con dar pelea un año más y ganar el trofeo que se le negó este año, pero para eso dependerá de algunos resultados. Más allá de que deberá triunfar, también lo que suceda en otras canchas puede ser trascendental.

La "Academia" sabe que de conseguir los tres puntos avanzará de ronda en el campeonato doméstico y que tendrá su lugar asegurado en el que ganó en 2024. A su vez, mantiene viva la ilusión de ir por el más importante del torneo en el que quedó afuera a manos de Flamengo recientemente y correrá con cierta ventaja por los horarios diagramados por la AFA para la jornada de este fin de semana. Si bien están obligados a ganar para no correr riesgos de quedarse afuera de todo, todo indica que con un empate también le alcanzará para lograr ambas metas.

Qué necesita Racing para clasificar a los playoffs del Clausura

El conjunto de Avellaneda está en el sexto puesto de la Zona A con 22 puntos a cuatro del líder, Boca Juniors. Todavía no tiene su plaza asegurada a octavos ya que hay equipos que lo pueden superar si cae contra Newell´s en el "Coloso" Marcelo Bielsa. Es el caso de Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata y Banfield, que lo superarían, pero más abajo están Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán que tienen 19, por lo que podrían igualarlo aunque los de Costas tienen una mayor -y casi inalcanzable- diferencia de gol.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 y la anual (acumulada)

Qué necesita Racing para clasificar a la Libertadores o la Sudamericana 2026

Por su parte, en la anual también ocupa el sexto escalafón y hoy ingresaría a la Sudamericana 2026. Sin embargo, existe una posibilidad que lo clasificaría directamente a la segunda instancia de la Copa Libertadores, pero antes no deberán sumar ni River ni Deportivo Riestra. En el caso de que pierdan y la "Academia" venza a Newell's, quedarán cuartos pero deberán esperar que el "Xeneize", Rosario Central o Argentinos Juniors se consagren en el Clausura para subir un puesto. Igualmente, si finalmente pasan a octavos y luego son campeones se quedarán con el pasaje al torneo continental directamente para iniciar desde la fase de grupos.

El cronograma de la última fecha del Torneo Clausura

Cuándo juega Racing vs. Newell's por el Torneo Clausura

El equipo dirigido por Costas visitará al de Lucas Bernardi el próximo domingo 16 de noviembre a las 20.15 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 16 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales ESPN Premium o TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Racing sueña con la chance de volver a jugar un torneo internacional en 2026

Los números de Racing en 2025