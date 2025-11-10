Qué necesita Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana 2026: todos los resultados posibles

Atento Independiente: qué necesita para clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Independiente afrontará un duelo fundamental para su futuro este lunes a las 19 horas cuando visite a Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Ya sin chances de clasificar a los playoffs, el conjunto que dirige técnicamente Gustavo Quinteros buscará extender su buena racha (goleó 3 a 0 en sus últimas dos presentaciones a Platense y a Atlético Tucumán) ante el 'Malevo' y quitarle su histórico invicto de 27 partidos sin derrotas como local.

Además, el 'Rojo' cuenta con un incentivo extra para estos dos cotejos: aún mantiene posibilidades matemáticas de clasificarse a la Copa Sudamericana 2026. Después de la polémica eliminación de la actual edición frente a Universidad de Chile tras los incidentes protagonizados en el Libertadores de América entre ambas parcialidades, la única vía que le queda es por la tabla anual del fútbol argentino. Si bien las posibilidades son pocas, una serie de resultados podría favorecerlos y otorgarles un cupo para competir internacionalmente la próxima temporada.

Qué necesita Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

En caso de ganar este Lunes frente a Riestra, Independiente alcanzará la línea de 44 unidades: superaría a Estudiantes de La Plata (42) y quedaría a tiro de Huracán (46) y Lanús (47) a falta de una jornada para el cierre de la fase regular. Si bien no podría meterse en el último puesto de clasificación a Sudamericana (que actualmente ocupa Barracas Central, con 48 puntos), sí mantendría la esperanza de que algún equipo que quede arriba libere un cupo en caso de consagrarse campeón de la competencia local.

Esta posibilidad resulta probable teniendo en cuenta que, hasta el momento, todos los clasificados a copas internacionales por tabla anual disputarán los playoffs (a excepción de Argentinos Juniors que a la noche jugará contra Belgrano de Córdoba); en caso de también sumar de a tres en la última fecha, el 'Rojo' aumentará la probabilidad de conseguir un boleto al certamen de CONMEBOL. También, tiene como factor a favor que el 'Granate' podría liberar su cupo en caso de consagrarse campeón de la actual edición (jugará la final el sábado 22 ante Atlético Mineiro), algo que lo favorecería si no logra superarlo en la tabla anual.

A pesar de sumar dos goleadas a favor en sus últimas dos presentaciones frente a Platense y Atlético Tucumán, el cuadro de Avellaneda está fuera de la pelea por el certamen local.

¿Cuándo juegan Independiente y Deportivo Riestra?

El partido entre Independiente y Deportivo Riestra por la fecha 15 del Torneo Clausura se jugará este lunes 10 de noviembre de 2025, a partir de las 19 horas (hora argentina) en el Estadio Guillermo Laza. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium para Argentina. El árbitro principal del partido será Fernando Espinoza.

Aún así, el panorama para que el 'Rojo' clasifique es complicado y depende en gran medida del resultado que obtenga frente al 'Malevo'. El pésimo arranque en el Clausura lo condicionó, e incluso a pesar de los 29 puntos que acumuló en el Apertura actualmente depende de muchos resultados para quedar bien posicionado en la tabla anual.

Formaciones probables de Riestra e Independiente

Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Facundo Miño, Nicolás Sansotre; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera, Alexander Díaz. Gustavo Benítez. Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos, Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.

Deportivo Riestra vs. Independiente: ficha técnica