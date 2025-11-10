Independiente vs. Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV en vivo y streaming

Independiente visitará a Deportivo Riestra este lunes 10 de noviembre del 2025, en un duelo de contrastes por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino. Mientras el Malevo, con su lugar en los playoffs asegurado, sueña con clasificar a la Copa Libertadores por primera vez en su historia, el Rojo llega sin chances de alcanzar los playoffs pero intentará mantener su reciente racha de triunfos para conservar esperanzas matemáticas de alcanzar la Sudamericana. El equipo de Gustavo Quinteros viene de dos goleadas consecutivas por 3-0, mientras que Riestra mantiene su impresionante invicto de 27 partidos en su estadio desde mayo de 2024.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Independiente y Deportivo Riestra, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y Deportivo Riestra?

El partido entre Independiente y Deportivo Riestra por la fecha 15 del Torneo Clausura se jugará este lunes 10 de noviembre de 2025, a partir de las 19 horas (hora argentina) en el Estadio Guillermo Laza. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports Premium para Argentina. El árbitro principal del partido será Fernando Espinoza.

El conjunto de Avellaneda llega a este compromiso ya sin posibilidades de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura. Con apenas 12 unidades en el certamen, Independiente necesitaría sumar siete puntos para alcanzar los 19 puntos que tienen Sarmiento y San Martín de San Juan, equipos que pelean el último puesto de clasificación tras sus resultados en la última fecha, algo imposible con seis en juego.

A pesar de su mala campaña en el Clausura, el Rojo despertó en las últimas dos jornadas con sendas goleadas por 3-0 ante Platense y Atlético Tucumán. Lo llamativo es que en esos dos encuentros, el equipo dirigido por Quinteros anotó la misma cantidad de goles que había marcado en la sumatoria de las anteriores doce fechas del torneo, evidenciando una mejora ofensiva notoria en el momento menos oportuno.

El único aliciente que mantiene Independiente es la clasificación a la Sudamericana, aunque ese objetivo también parece complicado. El Rojo tiene 41 unidades en la tabla anual, mientras que el último equipo en clasificar a la Sudamericana es Barracas Central con 48 puntos y un partido más disputado. La esperanza pasa por ganar los dos partidos restantes y que se liberen cupos porque alguno de los equipos en la tabla superior sean campeones y clasifiquen a la Copa Libertadores, además de necesitar que Lanús triunfe en la final de la Copa Sudamericana para liberar su lugar.

Por su parte, Riestra llega a este encuentro con su presencia asegurada en los playoffs, pero con un objetivo mucho más ambicioso: clasificar al repechaje de la Copa Libertadores 2026 por primera vez en su historia. El equipo dirigido por Gustavo Benítez viene de sufrir un traspié contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, resultado que cortó una racha de nueve partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones.

Sin embargo, el Malevo mantiene intacto su impresionante récord como local en el Estadio Guillermo Laza, donde no conoce la derrota desde mayo de 2024. Son 27 partidos consecutivos sin perder en su casa, con 15 triunfos y 12 empates, una fortaleza que será clave para enfrentar a un Independiente que necesita sumar para mantener vivas sus aspiraciones de Copa Sudamericana.

La gran noticia para Riestra es que, con la reciente derrota de River ante Boca, si el Malevo se impone en este partido quedaría por encima del Millonario en la tercera posición de la tabla anual, clasificando directamente al repechaje de la Copa Libertadores 2026. Aunque tras este partido quedará una fecha donde todo puede pasar, el equipo de Gustavo Benítez está teniendo un año impresionante y está a un paso de lograr la clasificación internacional más importante de su historia.

Formaciones probables de Riestra e Independiente

Riestra: Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Facundo Miño, Nicolás Sansotre; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera, Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos, Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.

El técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, tiene en mente mantener el último once que viene de conseguir dos victorias consecutivas. La única duda que podría modificar los planes del entrenador es la inclusión de Federico Vera en el lateral derecho, quien está recuperándose de un desgarro y a quien el cuerpo técnico esperará hasta último momento. De no llegar en condiciones, Leonardo Godoy mantendría su lugar en la defensa.

En el esquema ofensivo, Santiago Montiel iniciará recostado sobre la derecha, Matías Abaldo hará lo propio en el sector izquierdo y el único punta será Gabriel Ávalos, quien buscará seguir aportando goles para el Rojo en esta recta final del torneo.

Por el lado de Riestra, Gustavo Benítez tiene todo el plantel a su disposición y, más allá de la derrota ante San Lorenzo, su idea sería repetir el once que enfrentó al Ciclón en el Nuevo Gasómetro. El técnico confía en que el equipo recuperará su nivel habitual jugando en su fortaleza del Guillermo Laza.

La línea de cinco defensores se mantendría con Jonatan Goitía y Nicolás Sansotre como carrileros, en el medio Milton Céliz, Pablo Monje y Antony Alonso formarían el tridente, y en ataque la dupla que viene dando buenos resultados: Jonathan Herrera, goleador del equipo con seis tantos en el torneo, acompañado de Alexander Díaz como segundo delantero.

Independiente, fuera del Clausura pero con chances de Sudamericana 2026

Deportivo Riestra vs. Independiente: ficha técnica