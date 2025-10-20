Por qué Joaquín Panichelli se fue de River: la joya que brilla en el Estrasburgo

Joaquín Panichelli es uno de los jugadores del momento en la Ligue 1 de Francia, Con un doblete frente al PSG llegó a los oídos de todo el mundo al aparecer como goleador del campeonato con el Racing de Estrasburgo, equipo en donde también juega el ex Boca Valentín "Colo" Barco y que se muestra como una de las grandes sorpresas del torneo, compitiéndole de igual a igual a los mejores.

El delantero nacido en la ciudad de Córdoba vive un gran presente a sus 23 años, después de superar algunos momentos difíciles en su carrera.