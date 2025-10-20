EN VIVO
Fútbol Argentino

Por qué Joaquín Panichelli se fue de River: la joya que brilla en el Estrasburgo

Joaquín Panichelli es el delantero revelación de la Liga de Francia. Cuál fue la razón por la que se fue temprano de River.

20 de octubre, 2025 | 08.30

Joaquín Panichelli es uno de los jugadores del momento en la Ligue 1 de Francia, Con un doblete frente al PSG llegó a los oídos de todo el mundo al aparecer como goleador del campeonato con el Racing de Estrasburgo, equipo en donde también juega el ex Boca Valentín "Colo" Barco y que se muestra como una de las grandes sorpresas del torneo, compitiéndole de igual a igual a los mejores.

El delantero nacido en la ciudad de Córdoba vive un gran presente a sus 23 años, después de superar algunos momentos difíciles en su carrera. 

Trending
Elecciones 2025
Fuerza Patria irá a la Justicia contra una medida de la DINE a favor de LLA
Las más vistas