Peligra Newell´s vs. Racing en Rosario y hay chances de que se suspenda

Por qué peligra el partido entre Newell´s y Racing en Rosario.

El partido entre Newell´s y Racing en Rosario podría suspenderse o postergarse, como consecuencia de la delicada situación por la que transita "La Lepra". Ya es de público conocimiento que los jugadores del plantel profesional, dirigido por Lucas Bernardi, no se entrenaron durante dos días por la deuda de casi tres meses que tiene el club con la mayoría de los futbolistas.

Sin embargo, en las últimas horas la situación se volvió más complicada todavía: los empleados del "Rojinegro" decidieron parar por tres jornadas y corre serio riesgo la preparación del estadio para el choque del domingo 16 de noviembre del 2025, desde las 20.15, en el "Coloso" Marcelo Bielsa. Si bien este enfrentamiento no le cambia demasiado al local en el fútbol argentino, a excepción de los promedios para el 2026, sí es fundamental para el cuadro de Gustavo Costas: los tres puntos le servirían muchísimo para asegurar los playoffs y la clasificación a la Copa Sudamericana, además de sostener la ilusión de la Libertadores.

"No está garantizado porque hay que cortar el pasto, marcar la cancha, colocar las vallas... Newell's no les pagó octubre a los trabajadores. No han percibido un solo peso. También hay retención de aportes a obras sociales desde agosto", explicó de hecho Diego Marcón, abogado de UTEDYC (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles).

La manifestación en Newell´s por falta de pago.

Ayelén Martino, secretaria general del gremio de la sección Rosario, le confirmó a Doble Amarilla que el paro comenzará con una manifestación en la puerta del estadio a las 15. La medida de fuerza tendrá el cese de actividades por tiempo indeterminado: “Es por la falta de pago de salarios de octubre, situación que se repite hace meses y nuestros trabajadores vienen arrastrando deudas y pagos de intereses de los gastos habituales de cada grupo familiar por este motivo”. Por último, confirmó crudamente que “si no se resuelve el tema, corre riesgo el partido contra Racing”.

No sólo los empleados: el plantel de Newell´s también reclama su salario

Luego de no haberse entrenado por dos días, "La Lepra" retomó los trabajos el jueves 13 de la mano de Bernardi. Sin embargo, el reclamo persiste y el capitán Éver Banega lo dejó en claro a través de un contundente comunicado en sus redes sociales:

"El plantel profesional de Newell's comunica que ante los reiterados incumplimientos de las promesas de pago por parte de la comisión directiva durante los últimos meses, ha decidido no entrenar en la jornada para visibilizar la delicada situación. En todo este tiempo hemos priorizado el interés superior de la entidad debido a la situación futbolística, pese al padecimiento de los integrantes más jóvenes, que desde hace un tiempo están en un estado de vulnerabilidad económica por no recibir sus haberes.

Pero tras quedar resuelto el presente deportivo, hemos decidido ponerle un límite a la situación en pos de una respuesta inmediata, en la que hemos dado prueba de nuestra responsabilidad como así de tolerancia a la falta de respuesta concreta por parte de la dirigencia. Esperando una pronta solución reiteramos nuestro compromiso inclaudicable con Newell's. Firmado: Plantel Profesional".

Cuándo juega Racing vs. Newell's por el Torneo Clausura

El equipo dirigido por Costas visitará al de Bernardi el próximo domingo 16 de noviembre a las 20.15 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 16 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales ESPN Premium o TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.