Newell`s vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

A partir de las 20:15 (hora Argentina) el próximo domingo 16 de noviembre, Racing Club visita a Newell`s en el estadio el Coloso del Parque, por el duelo correspondiente a la fecha 16 del Clausura.

Así llegan Newell`s y Racing Club

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s ganó el encuentro previo ante Huracán por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 10 veces y logró marcar 4 goles a favor.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

Racing Club llega triunfante luego de ver caer a Defensa y Justicia con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y 2 empató . Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Racing Club se impuso por 1 a 0.

Sebastián Martínez es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Newell`s y Racing Club, según país