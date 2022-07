Otro equipo argentino quiere a Luis Suárez: "Le abrimos las puertas"

El jugador uruguayo, que tenía todo arreglado con el Millonario, ahora tiene un nuevo lugar que lo invitó a ser parte de su plantel.

Después de la negativa a River, Luis Suárez volvió a tener la puertas abiertas para jugar en el fútbol argentino del equipo menos pensado. El jugador uruguayo, que tenía todo arreglado con el Millonario por si avanzaba a los cuartos de final, ahora tiene un nuevo lugar que lo invitó a ser parte de su plantel.

En una entrevista con el diario El País, el delantero aseguró: "Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad". En este sentido, en una entrevista con ESPN, además el delantero indicó: "No podía tener más tiempo y se llegó a un preacuerdo. No era un tema económico, nunca se habló de eso. Tratar de llegar bien al Mundial me seducía. Mi prioridad desde un principio era quedarme en Europa pero si River avanzaba iba a ser muy grande la posibilidad. No había nada que me sedujera más que jugar en River hasta este momento".

En este sentido, el Cacique Medina, técnico de Vélez se enteró de la situación y agregó en charla con La Voz del Fútbol: "Me enteré hace un rato de la decisión de Luis (Suarez), decirle que nosotros le abrimos las puertas". Por otro lado, reveló: "Le abrimos las puertas a Luis Suarez para que venga a Velez". Más allá de esta situación, el entrenador también indicó que tiene una gran relación con Marcelo Gallardo porque "lo admiramos mucho como entrenador y persona. Las luces del éxito nunca lo cambiaron. Por suerte se nos dio la clasificación, no puede ganar siempre, ja”.

Luis Suárez confirmó que no llegará a River

Luis Suárez confirmó que no llegará a River Plate en este mercado de pases. Luego de tantas idas y vueltas, se confirmó la noticia que los hinchas del "Millonario" no querían, y es que luego de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Vélez Sarsfield, Marcelo Gallardo no podrá contar con el atacante "Charrúa". Así lo confirmó el propio futbolista en diálogo con Diario El País, de Uruguay.

"Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad. Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió tanto que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", sostuvo Suárez.