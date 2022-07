Luis Suárez confirmó que no llegará a River: "Quedó afuera de la Libertadores"

El delantero uruguayo Luis Suárez dio por hecho que no llegará a River Plate en este mercado de pases.

Luis Suárez confirmó que no llegará a River Plate en este mercado de pases. Luego de tantas idas y vueltas, se confirmó la noticia que los hinchas del "Millonario" no querían, y es que luego de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Vélez Sarsfield, Marcelo Gallardo no podrá contar con el atacante "Charrúa". Así lo confirmó el propio futbolista en diálogo con Diario El País, de Uruguay.

Cabe destacar, que el atacante tenía la posibilidad de arribar en condición de libre luego de su salida del Atlético de Madrid. Esto era lo más positivo para la dirigencia, ya que no abonaría su pase, sino que sólo se encargaría del salario. Claro que, la última palabra la tuvo el "Pistolero", que dejó en claro que su futuro no estará en Núñez.

"Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad. Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió tanto que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", sostuvo Suárez.

Además, el "Pistolero" descargó su bronca contra el equipo que lo vio nacer futbolísticamente. El atacante vistió los colores de Nacional de Montevideo entre 2005 y 2006 antes de emigrar al fútbol europeo y jugar en el Groningen de Países Bajos. "Si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo pasaría con la de Nacional, que fue mi casa. Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación".

Borja tomó una drástica decisión mientras espera concretar su pase

Las horas y días siguen pasando y Marcelo Gallardo aún no puede contar con una de sus proridades para el actual mercado de pases de River Plate. A la espera de que el "Millonario" destrabe su situación en medio de un complicado contexto económico del país y pueda girar el pago en dólares a Junior y Palmeiras, Miguel Borja se entrena a contraturno de sus compañeros en el equipo colombiano y presiona con su deseo de llegar a Argentina.

Desde que River posó sus ojos en él y comenzó con las negociaciones para adquirir su ficha, el delantero de la Selección de Colombia decidió tomar una postura determinante y entrenar diferenciado: si el plantel se junta por la mañana, él va por la tarde y viceversa. Como era de esperar, tampoco fue citado por su entrenador para el debut de este jueves del conjunto de Barranquilla en el torneo local contra Patriotas.