Newell's vs Estudiantes por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Newell's vs Estudiantes por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver

Newell's Old Boys atraviesa una profunda crisis deportiva y buscará encontrar la solución cuando reciba a Estudiantes este martes en el Coloso Marcelo Bielsa, en un duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Cristian Fabbiani cuenta con solo 9 puntos y se encuentra a 12 unidades del ingreso a copas internacionales, por lo que necesita ganar de manera urgente. Por su parte, el Pincha llega con 15 puntos en la Zona A y en la quinta posición, con la posibilidad de quedar puntero si logra sumar de a tres en Rosario, luego de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores ante Flamengo en penales.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Newell's Old Boys y Estudiantes, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Newell's Old Boys y Estudiantes?

El partido entre Newell's Old Boys y Estudiantes por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 se jugará este martes 30 de septiembre de 2025, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Facundo Tello.

El conjunto leproso llega a este encuentro en una situación muy comprometida, con apenas 9 unidades en la zona y atravesando su peor momento de la temporada. Los dirigidos por Cristian Fabbiani se encuentran a 12 puntos del ingreso a copas internacionales y vienen de sufrir dos derrotas consecutivas ante Belgrano, primero en la Copa Argentina y luego en el torneo local, resultados que profundizaron la crisis deportiva del equipo rosarino.

La situación de Newell's se ve agravada por el clima político tenso y las elecciones de diciembre que se avecinan en el club. En medio de esta tormenta, Fabbiani planteó que al equipo le quedan "todas finales" en busca de clasificar a octavos de final. La única buena noticia para el entrenador es que recupera a Luciano Herrera, quien estuvo ausente en los últimos cuatro partidos de la Lepra en la temporada. Su última aparición fue en el clásico ante Central, y no estuvo contra Barracas, Atlético Tucumán, ni en los dos duelos ante Belgrano.

Con tantos bajos rendimientos, Herrera se había convertido en uno de los futbolistas más regulares del equipo rojinegro, y cuando no estuvo, Newell's lo sintió. Su regreso podría aportarle soluciones a la generación de juego, especialmente con Gonzalo Maroni suspendido por expulsión. El delantero ingresaría en lugar del ex Boca y Tigre en la única variante que realizaría Fabbiani con respecto a la formación que visitó a Belgrano en la fecha pasada.

Por su parte, Estudiantes llega a este partido tras dar vuelta la página después de la fatídica eliminación ante Flamengo por penales en la Copa Libertadores. El Pincha se quedó sin Copa Argentina y sin torneos internacionales por delante, por lo que solo le queda el Torneo Clausura como vía directa para participar de la Copa Libertadores 2026. Con 15 puntos en la Zona A, el equipo de Eduardo Domínguez marcha en la quinta posición.

El conjunto platense podría quedar puntero si logra sumar de a tres en el Coloso Marcelo Bielsa, lo que le daría un impulso importante en su lucha por el campeonato. Además, el Pincha se encuentra a tres puntos del ingreso a la Copa Sudamericana, por lo que cada victoria se vuelve fundamental para alcanzar sus objetivos de clasificación a torneos internacionales. Luego de los trabajos en City Bell, el plantel de Estudiantes viajó a Rosario para concentrar a la espera del partido.

El contraste entre ambos equipos es evidente: mientras Newell's llega obligado a ganar para no hundirse más en la tabla y alejarse definitivamente de toda posibilidad de clasificación internacional, Estudiantes busca aprovechar la situación sensible de la Lepra para sumar de a tres y consolidarse en lo más alto de la Zona A. Los 6 puntos de diferencia entre ambos equipos reflejan el momento tan distinto que atraviesa cada conjunto.

Formaciones probables de Newell's Old Boys y Estudiantes

El técnico de Newell's Old Boys, Cristian Fabbiani, realizaría una sola variante en el once inicial respecto al partido anterior. Con Gonzalo Maroni suspendido por haber sido expulsado ante Belgrano en la fecha pasada, se impone el ingreso de Luciano Herrera, ya recuperado de una dolencia muscular. El delantero practicó a la par del grupo y está disponible para este duelo decisivo.

Las bajas de la Lepra incluyen a David Sotelo (lesionado), Valentino Acuña (convocado para el Mundial Sub-20), Gaspar Iñíguez (lesionado) y Lucas Hoyos (lesionado). El resto del equipo se mantendría sin cambios, con Éver Banega como referente en el mediocampo y la dupla de Darío Benedetto y Carlos González en el ataque.

Por el lado de Estudiantes, Eduardo Domínguez dispondría dos cambios en el once titular respecto al que enfrentó a Flamengo. Lucas Alario ingresaría en lugar de Guido Carrillo en la delantera, ya que el ex River arrastra una molestia en el tobillo y no estaría en condiciones de ser titular. La otra modificación sería el ingreso de Gabriel Neves por Arzamendia.

Este último cambio también movería a Gastón Benedetti al lateral izquierdo, quien fue una de las figuras como carrilero izquierdo en el partido anterior. Las lesiones en el Pincha incluyen a Leandro González Pirez y Joaquín Tobio Burgos. El equipo platense mantendría el esquema que le dio resultado ante el Flamengo, con Fernando Muslera en el arco y Cristian Medina como una de las principales variantes ofensivas junto a Tiago Palacios.

Probable formación de Newell's Old Boys: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto, Carlos González.

Probable formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Lucas Alario.

Newell's Old Boys vs Estudiantes: Ficha técnica