Newell's se salvó del descenso y el plantel se pudrió: la tajante decisión de los jugadores

La tajante decisión del plantel de Newell's tras salvarse del descenso

Newell's le ganó a Huracán por 2 a 0 en el duelo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura y el plantel comandado por Lucas Bernardi tomó una brutal decisión horas más tarde. La "Lepra" se salvó del descenso tras conseguir los tres puntos en condición de visitante en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y ahora cerrará contra Racing una temporada para el olvido sin chances de clasificar a ningún torneo internacional y tampoco a los playoffs del campeonato. Sin embargo, hay otra problemática que afecta al club en pleno 2025.

Este martes 11 de noviembre, los futbolistas del conjunto rosarino se debían presentar a entrenar en el predio de Bella Vista de cara al duelo contra la "Academia" que tendrá lugar el próximo domingo 16 desde las 20.15 horas. Este encuentro será importante para los de Gustavo Costas teniendo en cuenta lo que pueden lograr si se quedan con la victoria, pero para el conjunto que será local en el Coloso Marcelo Bielsa sólo servirá para sumar pensando en la tabla de los promedios. Más allá de esta cuestión, los jugadores no asistieron a la práctica y trascendieron los motivos.

Qué pasó con el plantel de Newell's tras salvarse del descenso

Las razones por las que los futbolistas de la "Lepra" tienen que ver con la falta de pago en los salarios por parte de la dirigencia. Según trascendió en las últimas horas, la deuda al plantel es por los últimos cuatro meses y la noticia les fue comunicada este martes. A raíz de ello, el equipo no dijo presente en la práctica y se espera tanto que haya un comunicado por parte de la cúpula como también una solución antes del cruce contra Racing del próximo domingo.

Este domingo 16 de noviembre desde las 20 habrá cuatro cruces correspondientes a la Zona A: Estudiantes de La Plata vs. Argentinos Juniors; Newell's vs. la "Academia"; Boca vs. Tigre y Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Banfield. Salvo la "Lepra", todos jugarán por algo ya sea clasificación a la próxima ronda o una plaza para la Copa Sudamericana del año 2026. Hasta el momento, el "Xeneize" de Claudio Úbeda es el único que ya avanzó y se metió en la Libertadores.

Newell's no se presentó a entrenar tras la victoria por 2 a 0 ante Huracán

Los números de Newell's en lo que va del 2025

Partidos jugados entre Copa Argentina, Torneo Apertura y Clausura : 35.

: 35. Triunfos : 10.

: 10. Empates : 10.

: 10. Derrotas : 15.

: 15. Goles a favor : 31.

: 31. Goles en contra : 42.

: 42. Títulos: no ganó.

Cuándo juega Newell's vs. Racing por el Torneo Clausura

El equipo dirigido por Lucas Bernardi recibirá al de Gustavo Costas el próximo domingo 16 de noviembre a las 20.15 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 16 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales ESPN Premium o TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.