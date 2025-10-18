Adiós Ogro Fabbiani: Newell's lo despidió tras su crítica de "escuelita de fútbol" al equipo

Newell's Old Boys echó a Cristian "Ogro" Fabbiani después de la derrota ante Argentinos Juniors y tras la dura crítica del DT para el equipo.

Newell's Old Boys despidió este sábado a Cristian Fabbiani del puesto de entrenador, luego de la derrota 3 a 1 frente a Argentinos Juniors y de acumular 6 partidos consecutivos sin victorias. El "Ogro", que había adelantado que seguiría a pesar de los malos resultados, se marcha de "La Lepra" tras ocho meses en el cargo.

Según informaron medios rosarinos y TyC Sports, el presidente de Newell's, Ignacio Astore, se reunió esta mañana con Fabbiani y le comunicó que la dirigencia determinó cortar de forma inmediata el vínculo contractual, que finalizaba el 31 de diciembre del 2026.

El entrenador no esperaba irse del conjunto rosarino, ya que así lo había reconocido minutos después de caer frente al "Bicho" como visitante. “No me voy a ir porque, cuando llegué, sabía dónde me metía. Hay que poner la cara en estas tres fechas. Hay que poner los huevos y el corazón y tratar de mejorar los errores individuales“, había expresado el viernes en conferencia de prensa.

En el mismo contacto con la prensa, Fabbiani tuvo palabras contundentes sobre el rendiemiento de sus jugadores en La Paternal. "Caliente por la situación. Nos hicieron tres goles de escuelita de fútbol. En estos 15 días hay que trabajar la cabeza. Nos hacemos los goles nosotros. Es difícil", había comentado.

"El Ogro" había arribado a la intitución leprosa en febrero pasado, después de que los dirigentes echaran del puesto a Mariano Soso por un flojo inicio de torneo. Si bien tuvo una buena primera parte del 2025, en la que consiguió clasificar al equipo entre los primeros ocho del Apertura, en el Torneo Clausura todo se derrumbó, ya que de 12 fechas disputadas perdió 6, empató 5 y solo ganó 2.

Incluso la mala racha se estiró a tal punto que Newell's tiene chances matemáticas de irse al descenso por la Tabla Anual, debido a que se encuentra a 7 puntos de San Martín de San Juan, último de la zona general, cuando aún restan jugarse 3 fechas del Clausura.

En esos tres encuentros, el elenco de Rosario primero recibirá a Unión de Santa Fe en el Coloso Marcelo Bielsa, luego visitará a Huracán en Parque Patricios y cerrará su participación contra Racing, en condición de local. Hasta el momento no hay nombres que circulen para reemplazar a Fabbiani y todo indica que alguien de las Divisiones Inferiores se hará cargo de forma momentánea.

Además, cabe señalar, que el próximo fin de semana Newell's celebrará elecciones, por lo que se espera que la actual dirigencia realice un pacto con la nueva directiva para elegir al nuevo DT, que podría asumir recién en 2026. Todo en medio de una crisis institucional, ya que varios empleados llevan meses sin cobrar su sueldo y los hinchas realizan manifestaciones en el club en contra de la gestión de Astore.

Los números de Ogro Fabbiani en Newell's Old Boys