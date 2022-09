Navarro Montoya contó las razones por las que Gallardo se irá de River en un mes

Uno de los ídolos históricos de Boca Juniors detalló por qué cree que Marcelo gallardo se irá al finalizar el torneo.

El exarquero de Boca Juniors Carlos Navarro Montoya sorprendió a todos en ESPN y detalló por qué cree que Marcelo Gallardo se irá de River al finalizar la actual Liga Profesional de Fútbol, donde su equipo pasa un momento muy irregular.

En el usual "pase" entre los programas F12 y F90, los conductores Sebastián Vignolo y Mariano Closs pusieron sobre la mesa el flojo rendimiento que viene demostrando el "Millonario" en el torneo local y cómo el continuo cambio de jugadores y decisiones que toma Gallardo evidencia una confusión.

En el momento que algunos panelistas se preguntaban, por ejemplo, qué pasaba con José Paradela que desde hace mucho tiempo no ve acción en el campo de juego, Navarro Montoya lanzó una declaración inesperada. "Para mi, este es el momento de mayor incerditumbre. Yo tengo una certeza: que el antídoto para los malos resultados y la irregularidad es Gallardo. Ahora, ¿por qué digo que es el momento de mayor incerditumbre? Porque yo creo que se está muy cerca del final del brillante ciclo de Gallardo", comentó el ídolo del arco del "Xeneize".

Ante el asombro de sus compañeros, que lo escucharon casi sin interrumpirlo, el "Mono" continuó su explicación: "Es muy difícil sostenerse tanto tiempo como lo ha hecho Gallardo. Porque uno se vuelve más intolerante, hay un desgaste natural, tal vez no le llegas a los futbolistas como antes le llegabas".

Diego "Chavo" Fucks, uno de los integrantes de la mesa, decidió pararlo y consultarle sobre quién se vuelve intolerante según él, a lo que Navarro Montoya se explayó sobre la dificultad que genera estar durante tantos años al frente de un club y volvió a reafirmar su sorpresiva declaración. "Uno, cuando está mucho tiempo en un lugar, la rutina es una de las cuestiones que más erosionan cualquier relación que hay entre las personas. Y en un ciclo como el de Gallardo y de un fútbol tan competitivo, con tantas cuestiones, yo creo que este es un momento complejo. Sinceramente no veo a Gallardo más allá de octubre", sostuvo.

Al ser consultado por Vignolo si su declaración se trataba de un pensamiento propio, el Mono reconoció: "Sí, es intuición, puedo estar equivocado. Sería cuando termine este campeonato (Liga Profesional)". Para finalizar, luego de que los panelistas analizaran las palabras que dijo el entrenador en la conferencia de prensa tras la derrota ante Banfield por 2 a 1, el "Mono" soltó: "Cuando vos estás mucho tiempo en un lugar, y ha pasado con otros técnicos, renuevan por un año solo porque es muy díficil ir sortenado lo mismo todos los días".

La conferencia de prensa de Gallardo tras la caída de River frente a Banfield

Pocos minutos después de la segunda caída en fila del "Millonario" en el torneo, el técnico salió a defender a su plantel de manera contundente para alejar fantasmas: "Hoy no jugamos mal, perdimos un partido difícil de explicar: cometimos errores que nos costaron muy caros, sobre todo el segundo gol de Banfield que fue una jugada aislada". "El partido de hoy marca un poco la irregularidad que venimos viviendo. No podemos salir de eso y, con estas dos derrotas consecutivas, se convierte en una racha negativa", analizó.

"No es para dramatizar, es el año que estamos viviendo: un año irregular, en el cual no nos encontramos del todo como equipo. A partir de ahí es toda mi responsabilidad, porque no pudimos conformar un buen equipo y ser confiables", insistió el ídolo de la institución. También añadió que "se trata de mantener convicciones y seguir trabajando". "Acompañar este proceso negativo, protegernos para salir desde adentro, fortalecernos a partir de estos malos resultados sin dramatizar de más", dijo.