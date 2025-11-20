Milei se sumó a la lluvia de críticas a Tapia y la AFA por el campeonato de Rosario Central

En medio de una fuerte polémica que sacude al fútbol argentino, el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, se involucró directamente en la discusión sobre la consagración de Rosario Central. El mandatario decidió repostear un mensaje en la red social X, mostrando su apoyo a Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, quienes cuestionan la validez del título otorgado al "Canalla".

Desde Estudiantes aseguraron con firmeza que nunca se realizó "ninguna votación, reunión ni acuerdo formal para reconocer al ‘Canalla’ como campeón por la Tabla Anual". En un comunicado oficial, dejaron en claro que el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional no trató el tema, desmintiendo así cualquier aprobación institucional que valide un campeonato que, según ellos, no se definió en el campo de juego.

La postura de Verón apunta directamente a desafiar la legitimidad del título que Central defiende como un mérito deportivo acumulado. Para el "Pincha", el reconocimiento carece del respaldo reglamentario necesario, lo que encendió la controversia y dividió al ambiente futbolístico nacional. En este contexto, la intervención de Milei agregó un nuevo condimento a la disputa, alineándose públicamente con Verón y amplificando el debate en las redes sociales. Su postura política le dio aún más visibilidad a una situación que ya estaba cargada de tensión y que promete seguir generando repercusiones.

Por último, se supo que la decisión de otorgar el título a Rosario Central fue tomada en el último momento por la AFA, lo que profundiza las dudas sobre la transparencia del proceso y refuerza la disputa entre los clubes involucrados.