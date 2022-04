Marcelo Gallardo ya tendría sucesor en River: de quién se trata

Un exfutbolista dio detalles de quién será el sucesor de Marcelo Gallardo como técnico de River Plate una vez que éste deje el club de Núñez.

Un exjugador reveló quién será el sucesor de Marcelo Gallardo como técnico de River Plate cuando ponga un punto final a su ciclo. Su futuro es siempre una incógnita y todos los años surgen distintos nombres para reemplazarlo antes que tome la decisión de irse. Sin embargo, el DT más ganador de la historia del "Millonario" no afloja, lleva casi 8 temporadas de manera ininterrumpida dirigiendo al elenco de Núñez y en 2022 va por más.

Claudio "Turco" García, en diálogo con el podcast 90+3 de Conmebol dio detalles de quien piensa que seguiría los pasos de Gallardo. Cabe destacar, que el exjugador de Racing Club de Avellaneda tiene una muy buena relación con uno de los laderos del estratega en el cuerpo técnico y ya lo postuló. Claro que, primero estará lo que opine el "Muñeco" y él definirá si en el equipo que emigre trabajará con sus actuales compañeros.

El principal apuntado por el "Turco" es nada más y nada menos que Matías Biscay, ayudante de campo del entrenador de River, a quien llenó de elogios: "Gallardo tiene la suerte de tenerlo. Va a ser un gran sucesor porque es un tipo muy pensante. Creo que lo va a proponer el propio Gallardo. Además de Marcelo ¿Quién conoce más a River que Biscay? Sería una sugerencia hermosa que pueda seguir".

Por otro lado, sobre lo que generó el "Muñeco" como futbolista y como técnico del "Millonario", García agregó: "Gallardo fue un gran jugador, pero como técnico fue mucho más. Sería un irrespetuoso si no dijera que como jugador fue un fenómeno, pero él no estaba en la bandera de los ídolos. Hoy no es solamente el ídolo. Le dieron las llaves de River y no se equivocaron".

Malas noticias para Marcelo Gallardo

Cuando todo parecía color de rosa para Marcelo Gallardo y River Plate, apareció una noticia que hizo sonar las alarmas en el conjunto de Núñez. Juanfer Quintero no estará disponible para enfrentar a Talleres de Córdoba este miércoles, a partir de las 19:00. El volante sufre una molestia muscular en la pierna izquierda, y fue dado de baja de la lista de concentrados que viajó con el plantel para disputar la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional.

Nunca es un buen momento una lesión, pero menos aún en este caso en el que el 10 de tierras cafeteras empezaba a tener continuidad y mayor protagonismo. Tal es así, que en la jornada anterior frente a Banfield fue la gran figura y asistió a Matías Suárez en el segundo gol. Dada la rotación que tiene pensada poner en el 11 inicial el entrenador, las probabilidades de que el ex jugador de Independiente Santa Fe estuviera desde el inicio eran muy altas.