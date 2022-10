Marcelo Gallardo se va de River: "No seguiré"

Marcelo Gallardo anunció que no seguirá en River Plate en el mediodía de este jueves. No continuará como técnico.

Marcelo Gallardo anunció que no seguirá como técnico de River Plate. El "Muñeco" dio la noticia lo que los hinchas del "Millonario" no esperaban y no afrontará una nueva temporada al frente del equipo. El estratega no dudó y dejó su cargo.

De esta manera, el entrenador no seguirá con el proyecto que inició a mediados del 2014, cuando arribó a la "Banda" para convertirse en el más ganador de la historia. Sus logros con el paso del tiempo dieron lugar a que los fanáticos pidan a gritos que no se vaya. Finalmente no les cumplió el sueño, ya que aseguró que se irá.

"En diciembre ya no seguiré en River. Es una de las decisiones más difíciles. Sabía que iba a ser muy delicado para expresarme. Más allá del anuncio estoy acá para agradecer a las personas que confiaron en mí. ", declaró el "Muñeco" dejando a los hinchas de River atónitos. "Quiero agradecer a un montón de personas que acompañaron este proceso a lo largo de estos 8 años y medio muy fielmente", agregó.

Los primeros títulos de Marcelo Gallardo en River Plate

A los pocos meses de su llegada al club de Núñez en 2014 se quedó con la primera Copa Sudamericana del club. En la misma dejó en el camino en semifinales a Boca Juniors y se consagró ante el Deportivo Cali en el Monumental. El año siguiente obtuvo la Recopa ante San Lorenzo, tiempo después la Copa Libertadores de América por primera vez en su era como DT -ganó una como jugador- ante Tigres de México, y días más tarde la Suruga Bank en Japón.

En 2016 siguieron los éxitos con una nueva Recopa venciendo a Independiente Santa Fe y meses después se quedó con la Copa Argentina en un recordado duelo ante Rosario Central en donde el "Millonario" ganó 4 a 3. La buena racha a nivel local siguió en 2017 cuando ganó nuevamente el torneo mencionado venciendo a Atlético Tucumán en la final por 2 a 1.

El año inolvidable y lo que vino después

El 2018 fue el más importante para el "Muñeco". En marzo venció a Boca Juniors 2 a 0 en la final de la Supercopa Argentina en Mendoza y en diciembre ganó su segunda Libertadores -la cuarta del club- en Madrid (3-1) en el histórico clásico ante el rival de toda la vida con los goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo "Pity" Martínez -abrió la cuenta Darío Benedetto para el "Xeneize"- (igualaron 2 a 2 en la ida en La Bombonera).

Ya en 2019 ganó una nueva Recopa Sudamericana ante Atlético Paranaense (perdió 1 a 0 en la ida y ganó 3 a 0 en el Monumental) y estuvo cerca de quedarse con su tercera Libertadores ante Flamengo donde cayó en los últimos minutos. Tuvo revancha semanas después venciendo a Central Córdoba de Santiago del Estero en Mendoza en la final de la Copa Argentina.

Los últimos campeonatos

Experto en duelos "mano a mano", Marcelo Gallardo ganó hasta el momento su último título con una goleada ante Racing Club de Avellaneda. El pasado 4 de marzo en el Estadio Madre de Ciudades se impuso por 5 a 0 ante la "Academia" en la última edición disputada de la Supercopa Argentina. Ahora, ante el mismo rival pero en otro certamen se consagrará campeón con sólo empatar en Núñez. El 18 de diciembre del 2021 en la misma cancha, el "Millonario" obtuvo el Trofeo de Campeones, siendo el último que ganó con el DT.