Supercopa Argentina: River y Racing se miden en una nueva final

Desde las 22.10 hs, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, River y Racing se miden por un nuevo título de la Supercopa Argentina. Si bien ninguno de ellos se consagró campeón en el último año -Boca logró los únicos dos títulos disputados durante la pandemia-, quedó postergado el duelo de dicho certamen del 2019. Cabe recordar que, en aquel año, Racing levantó el trofeo de la Superliga Argentina (y el Trofeo de Campeones) y River campeonó en la Copa Argentina ante Central Córdoba de Santiago. Casi dos años después, tendrán la final tan esperada.

Sin lugar a dudas, los presentes de ambos equipos son muy diferentes a los de aquella vez. El Millonario sigue con Marcelo Gallardo al mando del plantel pero con grandes bajas y caras nuevas. Además, en aquel momento, disputó la final de la Copa Libertadores vs. Flamengo y actualmente, desde aquella Copa Argentina, no consiguió volver a festejar. Por otro lado, la Academia atravesó muchos cambios: Eduardo Coudet pasó a Inter -DT campeón de ambos títulos, llegó Sebastián Beccacece y meses después dejó el puesto por malos resultados, asumió Juan Antonio Pizzi y se fueron muchos protagonistas, entre ellos, Lisandro López y el mánager Diego Milito.

Ahora, haciendo borrón y cuenta nueva, ambos clubes quieren empezar la temporada con un título para trabajar con mayor tranquilidad. Si bien el equipo del "Muñeco" se destaca entre los demás, Racing no se achica y quiere pisar fuerte en Santiago del Estero. No será fácil vencer a, tal vez, el mejor equipo de Sudamérica pero no cabe ninguna duda de que los de Avellaneda harán el intento. Si hay empate, habrá penales.

Con respecto al duelo de esta noche, River pierde a Javier Pinola (fractura en el brazo) y Gonzalo Montiel (mononucleosis) mientras que Rafael Santos Borré llega tocado por un golpe en la cresta ilíaca. Por su parte, Racing perdió a Lucas Orban y Marcelo Díaz tras dar positivo de coronavirus; a Eugenio Mena por tener secuelas de la misma enfermedad y Gabriel Arias llega con problemas por un traumatismo en la zona costal derecha.

Datos del partido

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Robert Rojas, David Martínez, Fabrizio Angileri; De La Cruz, Enzo Pérez, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Borré.

Racing Club: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo, Lorenzo Melgarejo; Nery Domínguez; Matías Rojas, Leonardo Miranda, Tomás Chancalay; Enzo Copetti y Nicolás Reniero.

Horario: 22.10.

Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero).

Árbitro: Darío Herrera.

Televisa: TNT Sports y Fox Sports Premium.

