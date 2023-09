Luto en el fútbol argentino: murió una joven promesa que pasó por Racing

Un joven jugador con pasado en Racing Club de Avellaneda se quitó la vida y el fútbol argentino está de luto. Desde la "Academia" lo despidieron con un emotivo mensaje.

Un joven futbolista que pasó por las inferiores de Racing se quitó la vida a los 24 años y el deporte está de luto. La "Academia" lo despidió en las redes sociales con un emotivo mensaje en la que recordó su paso por la institución en la que estuvo hasta 2020. Si bien se alejó y no llegó a realizar su debut en la Primera División, desde la institución no se olvidaron y no dudaron en dedicarle unas palabras tras la triste noticia que conmocionó a todo el club de Avellaneda.

Se trata de Brian López, quien compartió planteles con varios jugadores importantes de Racing a lo largo de su corta carrera. Uno de ellos fue Lautaro Martínez, campeón del mundo con la Selección en el Mundial de Qatar 2022. Según circuló, el exvolante no atravesaba su mejor momento personal. De hecho, tras quedar libre en el club siguió su carrera en Canadá para tratar de sumar los minutos que no tuvo.

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de Brian López, exjugador de inferiores y Reserva de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos ante tanto dolor", escribieron desde la cuenta oficial de Twitter de Racing a horas de confirmarse la noticia de la muerte de López. El hecho se dio tan sólo tres años después de su salida del club en el que el mediocampista dio sus primeros pasos como futbolista. Brian Mansilla, uno de sus compañeros en la "Academia", también lo despidió con unas palabras de cariño.

A pesar de su nivel en las divisiones juveniles, el volante no llegó al primer equipo que hoy comanda Fernando Gago, más allá de que sí lo hizo en Reserva. Igualmente, no estuvo lejos de lucirse en el verde césped, aunque lo logró al lado de Julián López y otros futbolistas con pasado en la institución que formaban parte del mediocampo. Por este motivo, también recibió varios mensajes dolorosos en el posteo del club en la mencionada red social.

Luto en el fútbol argentino: murió una leyenda de Racing que hizo un gol histórico

Una leyenda del fútbol argentino y de Racing Club murió a los 63 años, por lo que el deporte a nivel nacional está de luto. Considerado una gloria de la "Academia" por un gol emblemático que marcó en la década de los '80, el exfutbolista que además pasó por Lanús tuvo un ataque cardíaco. Se trata del exmarcador de punta, Néstor Sicher, quien dejó su huella cuando se desempeñaba en el verde césped.

Horacio Attadía, excompañero suyo en el "Granate" y también en Racing, confirmó la triste noticia sobre el deceso de aquel jugador que formó parte de un plantel histórico. Es que cuando el conjunto de Avellaneda ascendió en 1985, fue el propio Sicher quien se lució con un tanto que los hinchas no olvidan. El equipo comandado por Alfio "Coco" Basile empató 1 a 1 ante Atlanta en cancha de River Plate y la "Academia" volvió a Primera luego de una temporada en la B.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país)