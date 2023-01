Las redes sociales conmocionadas por la despedida de Vecchio: "Eternamente gracias"

Mientras se recupera de una lesión y espera para volver al primer equipo de Racing, Emiliano Vecchio se despidió en las redes sociales con un triste mensaje.

Emiliano Vecchio publicó un triste mensaje de despedida en sus redes sociales y sorprendió a todos. Mientras tanto, el atacante se recupera de una terrible lesión y espera por su regreso al primer equipo de Racing Club de Avellaneda, el cual se concretaría en los próximos meses. Mucho antes de eso, no dudó en contar cómo se siente y dejó un comunicado para todos sus seguidores.

La rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda fue un antes y un después en su carrera durante el 2022. A mediados del mes de octubre, durante un partido de la "Academia" ante Colón de Santa Fe donde los de Fernando Gago salieron victoriosos, el volante se retiró con la mencionada dolencia y complicó sus los planes a futuro. Luego de varias semanas de incertidumbre, Vecchio rompió el silencio con su inesperada publicación.

"Gracias por el cariño de todos estos años... hoy me despido de las redes sociales... les deseo de todo corazón que puedan encontrar paz y felicidad. Eternamente gracias", escribió Vecchio en su cuenta de Instagram con una foto de espaldas con la camiseta de Racing. De esta manera, el crack con pasado en Rosario Central dejó en claro que no seguirá ligado a sus cuentas por un largo tiempo, aunque no expuso hasta cuándo las dejará.

A lo largo de su carrera, Vecchio pasó por distintos clubes y actualmente está en el de Avellaneda. En nuestro país vistió los colores del "Canalla" y de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Por otro lado, en España jugó en Fuenlabrada y Rayo Majadahonda; en Brasil por el Corinthians, el Gremio Barureri y el Santos; en Chile estuvo en Unión Española y Colo-Colo; y en el Bolívar de Bolivia. Además, fuera de Sudamérica pasó por el Qatar Sports Club, el Al-Ahli Dubai y el Al Ittihad (Arabia Saudita).

La publicación de Emiliano Vecchio en su cuenta de Instagram

Racing: balearon a un juvenil en Rosario, con un tiro en la cabeza

Lautaro Ronchi, un jugador juvenil de Racing, fue baleado en Rosario en un confuso episodio que está siendo investigado por los organismos de Seguridad de la ciudad. El futbolista de 18 años, que se encuentra en la Cuarta División y hasta pasó por la Reserva, se encuentra internado en un estado delicado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de dicha provincia.

Cuando eran las 16 horas del miércoles 11 de enero de 2023, este suceso tuvo lugar sobre la calle Ayacucho, entre Doctor Riva y Centeno, en el barrio Tablada, una de las zonas con mayores índices de violencia de la ciudad según el Observatorio de Seguridad Pública. De acuerdo con la fiscal de Homicidios Dolosos Marisol Fabbro, los jóvenes estaban en la vereda cuando un sospechoso abrió fuego contra ellos y rápidamente se fugó. Los peritos forenses secuestraron seis vainas servidas, calibre nueve milímetros, que serán analizadas.