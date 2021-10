Matías Lammens estimó que a fin de año "podría haber estadios completos" y que en 2022 podrían volver los visitantes

El ministro de Turismo y Deporte aseguró que habría aforo completo a fin de año en los estadios. También habló de una prueba para el retorno de los visitantes.

A menos de dos semanas de que vuelva el público a los estadios de fútbol, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens aseguró que para fin de año "habría estadios completos" en el fútbol argentino y que para 2022 se "se realizarían pruebas para el retorno del público visitante".

"Estimamos que a fin de año podría haber aforo completo para los estadios del fútbol argentino", manifestó esta noche Lammens durante una entrevista realizada en el canal A24. En el mismo sentido, el actual ministro de deportes aseguró que para "el año que viene está previsto realizar pruebas con hinchas visitantes en los estadios", amplió el ministro.

Respecto de este último tema remarcó que "evidentemente la falta de hinchas visitantes no solucionó el problema de la violencia, porque sigue habiendo enfrentamientos entre barras de un mismo club".

"Y no es posible que no podamos convivir con los que piensan diferente. Yo voy a la cancha desde que era chico y siempre había hinchas en la tribuna de enfrente, pero no quería agarrarme a piñas con ellos", puntualizó finalmente el expresidente de San Lorenzo de Almagro.

Explotó Boca: Chiqui Tapia dijo que El Monumental "es la casa de Argentina"

Claudio "Chiqui" Tapia quiso explicar por qué Argentina mudaría su localía al interior del país y al hacerlo provocó el enojo de miles de hinchas de Boca Juniors en las redes sociales, donde repudiaron los dichos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La decisión que tomaron desde el ente madre del fútbol local volvió a poner sobre la mesa la polémica por definir a la "casa" de la Selección argentina.

El buen desempeño y el momento inmejorable que atraviesa la Selección argentina tanto dentro como fuera de la cancha hace que nadie se quiera perder al equipo comandado por Lionel Messi. Por eso, en las últimas horas desde la AFA decidieron que el clásico contra Brasil por las Eliminatorias sudamericanas del próximo 16 de noviembre no se llevará a cabo en el Estadio Monumental de River Plate sino que se mudará la localía al estadio Bicentenario de San Juan. En diálogo con la prensa, Lionel Scaloni aseguró que le parecía "justo" que la Selección argentina pueda jugar no solo en Buenos Aires sino también en otros puntos del país.