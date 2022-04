La polémica jugada en el gol de Lanús frente a Boca que convalidó el VAR

El gol de Lanús estuvo salpicado por una polémica, ya que el VAR fue el que convalidó el tanto tras un supuesto offside.

Una vez más, el VAR determinó lo que ocurrió dentro de un campo de juego. En esta oportunidad, en el partido entre Boca Juniors y Lanús se dio una situación bastante polémica en el empate del conjunto granate. El juez de línea cobró posición adelantada, pero finalmente la decisión se cambió.

Después de una jugada que arrancó por el sector izquierdo, el mediocampista de Lanús llegó al fondo por el medio de los centrales de Boca y tocó para José Sand que corría de atrás. El juez de línea marcó posición adelantada y anuló la acción. Sin embargo, el árbitro fue a la ayuda del video y cobró el gol tras corroborar que Aguirre estaba en la misma línea que los centrales.

El gol se dio a los 24' del Primer Tiempo cuando Brian Aguirre apareció solo entre los defensores centrales, pero Luis Advíncula -que estaba en una de las puntas- se encontró en la misma línea y, tras una resolución del VAR, el árbitro cambió la decisión. De esta forma, José Sand -que tiene 41 años - suma 203 goles en Primera División entre los que, por supuesto, tiene 161 con Lanús.

