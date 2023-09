La polémica frase de un histórico de River sobre Boca y Almirón: "Aburrido"

Un histórico campeón con River liquidó a Boca Juniors por su juego con una polémica y contundente frase contra Jorge Almirón.

Horas después de la clasificación de Boca Juniors a la semifinal de la Copa Libertadores tras vencer a Racing por penales, un histórico referente de River destrozó a Jorge Almirón. El exjugador cuestionó el trabajo del entrenador del "Xeneize" con una polémica frase sobre su rendimiento en el campo de juego. Su comentario se dio a raíz de que el elenco de la Ribera igualó tanto en octavos con Nacional como contra la "Academia" en cuartos y definió desde los doce pasos.

Quien atacó sin filtro al entrenador fue Juan José Borrelli, quien ganó varios títulos con la camiseta del "Millonario". El exfutbolista trabajó en las inferiores de la institución y ahora integra el cuerpo técnico de Néstor "Pipo" Gorosito en Colón de Santa Fe. En diálogo con Radio La Red en el ciclo Fútbol 910, el defensor que pasó por varios equipos a lo largo de su carrera y culminó su recorrido en 2005 se la pudrió sin filtro a Almirón.

"En los 90 minutos Boca no te seduce. ¿Y pagás una entrada? No, sí para ver los penales. Sí cuando juega el vicepresidente, pero no juegan estos. Sacando a algunos, no generalizo con algunos jugadores porque están (Exequiel) Zeballos y (Christian) Medina que juegan muy bien. Pero la verdad que cuando ves el partido un poquito aburrido es", soltó Borrelli acerca del nivel del "Xeneize" en el verde césped tras el pase a semifinales de la Libertadores.

Su respuesta sobre este tema se dio en base a lo que le consultaron por Franco Armani en el arco de River y las diferencias con Sergio "Chiquito" Romero a la hora de las definiciones desde los doce pasos. El exzaguero sostuvo: "Sería una falta de respeto sacarlo a Franco para que otro ataje penales, no lo aceptaría. Romero es un arquero muy ataja penales y esa es la gran ventaja que tiene Boca.

La insólita definición de un ídolo de Boca sobre el equipo de Almirón

Carlos "Mono" Navarro Montoya se destaca por realizar análisis futbolísticos explicados hasta el máximo detalle. Su presencia en ESPN F90 permite tener una visión más analítica e interesante de lo que se acostumbra a escuchar en televisión. Sin embargo, una opinión suya sorprendió a propios y extraños por elevar excesivamente el rendimiento del "Xeneize" luego de la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores.

En una entrevista con el programa radial Boca de Selección, el "Mono", que jugó 400 partidos en el club "Azul y Oro" y es el quinto jugador con más presencias en la historia, fue consultado sobre la victoria ante Racing y Copa Libertadores y expresó: “Boca le puede ganar al Manchester City. Creo que los mejores exponentes del fútbol argentino pueden competir con los mejores del mundo. En su momento era River, ahora será Boca".