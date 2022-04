La Justicia dispuso que la AFA intervenga la Liga Profesional de Fútbol que dirige Marcelo Tinelli

La Justicia le solicitó a Claudio "Chiqui" Tapia que la AFA intervenga en la Liga Profesional que dirige el conductor de ShowMatch.

Por pedido de su actual presidente, Marcelo Tinelli, la Justicia dispuso que la Liga Profesional de Fútbol sea intervenida por la Asociación de Fútbol Argentino que dirige Claudio Tapia. Por este motivo, en el plazo de 90 días desde la fecha, el "Chiqui" se verá obligado a llamar a elecciones para designar nuevas autoridades. Esto se debió a la solicitud del "Cabezón" para impugnar por irregularidades la candidatura del mandamás de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina.

El Juzgado Civil 99 de la Ciudad de Buenos Aires suspendió el pasado 21 de marzo las votaciones en la competencia. A raíz de esto las programaron para el próximo viernes 8 de abril, tras un recurso de un amparo presentado por el conductor. En este último pidió la nulidad del proceso electoral tras argumentar que "ningún candidato presentó la documentación respaldatoria y exigida por la Reglamentación" de la LPF.

"De tal suerte, habiéndose comprobado con el grado de provisoriedad suficiente la deficiencia en el proceder para la realización del acto eleccionario, y a efectos de permitir el normal desenvolvimiento de la entidad que se trata, se ordenará al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino a que en el plazo de 90 días convoque a las elecciones para designación de la Mesa Directiva de la LPF resultando responsable hasta esa fecha de coordinar su total funcionamiento", dispusieron desde la Justicia.

Tinelli puso a disposición su cargo de presidente de la LPF el 8 de enero de 2022 y llamó a que todos se cumpla con los requisitos formales. Días después, 15 clubes integrantes de la competencia advirtieron sobre la posibilidad de ejecutar una cláusula de remoción por incumplimiento de sus responsabilidades como titular. Malaspina, con apoyo de varias instituciones lideró la única lista y tenía el camino listo para asumir el 8 de abril.

"La única lista presentada para la renovación de autoridades no cumple con los requisitos mínimos establecidos por la reglamentación vigente. El candidato a secretario, Hernán Arboleya, es dirigente suplente en su club, siendo que el Reglamento General de la LPF (alineado con el Estatuto AFA y de otras asociaciones) no permiten que miembros no titulares de una Comisión Directiva de un Club formen parte de la Mesa Directiva de la LPF", escribió Tinelli.

Por otro lado, Tinelli sostuvo: "Como si todo lo conocido fuese poco, en los últimos días tomé conocimiento de acciones que preocupan de cara al futuro de la Primera División. Quienes pretenden ocupar -a como dé lugar- el cargo de presidente y secretario se apersonan en la sede de la LPF para darle instrucciones a los empleados y ocupar oficinas asignadas a los actuales integrantes de los equipos de trabajo, sin considerar que hay autoridades vigentes y que ellos todavía no han sido proclamados".