La furiosa respuesta de Central Córdoba a Omar De Felippe: "No refleja la realidad"

La crisis inesperada en Central Córdoba entre la dirigencia y De Felippe.

Omar De Felippe, el entrenador de Central de Córdoba de Santiago del Estero, disparó munición gruesa contra la dirigencia y el club no tardó en responderle. En la conferencia de prensa posterior al 0-0 frente a Racing como local, el director técnico de 63 años reveló que todavía le deben al cuerpo técnico los premios económicos de la Copa Argentina 2024 obtenida en diciembre pasado.

Con un comunicado oficial difundido un día más tarde, la directiva del "Ferroviario" cruzó al DT porque a ellos les causaron "sorpresa" las palabras del ex Independiente. Con un extenso y contundente mensaje en los canales propios, la institución del norte nacional liquidó a su estratega, quien igualmente seguirá en el cargo por el momento.

El comunicado de Central Córdoba en respuesta a De Felippe: "Las declaraciones nos generan sorpresa"

El Club Atlético Central Córdoba desea manifestar su respeto y reconocimiento al Sr. Omar De Felippe y su cuerpo técnico por el trabajo y compromiso demostrado durante su gestión al frente del plantel profesional.

No obstante, ante algunas expresiones vertidas en conferencia de prensa respecto al cumplimiento de compromisos económicos por parte de la institución, consideramos oportuno realizar las siguientes aclaraciones:

En primer término, el cuerpo técnico percibe sus haberes de manera anticipada, es decir, por adelantado y no simplemente al día, tal como fue reconocido por el propio entrenador en su conferencia de prensa brindada la semana pasada, luego del encuentro frente a Huracán, donde destacó el esfuerzo que realiza el Club para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.

Asimismo, de la totalidad de los premios devengados a la fecha, ya se ha abonado el 92% del total pactado, quedando pendiente únicamente el 8% restante, cuyo pago se encuentra planificado para concretarse en el transcurso de la presente semana, situación que fue debidamente comunicada al cuerpo técnico.

El Club Atlético Central Córdoba realiza un constante esfuerzo económico y logístico para asegurar que el cuerpo técnico y el plantel profesional cuenten con las mejores condiciones posibles en cada competencia, garantizando viajes en avión, estadías en hoteles de calidad, alimentación y todos los recursos necesarios para su desempeño.

Por todo ello, las declaraciones vertidas nos generan cierta sorpresa, ya que no reflejan la realidad de los hechos ni el espíritu de colaboración y respeto que ha caracterizado la relación entre las partes.

El Club reafirma su compromiso con la transparencia, el profesionalismo y el reconocimiento al trabajo realizado, valores que forman parte de su identidad institucional.

¿Qué dijo De Felippe sobre la dirigencia de Central Córdoba? "Pedimos respeto"

"El cuerpo técnico no cobró ni un punto de los 17 que le pagaron al plantel. Y seguimos todos los días a las seis de la mañana trabajando para que estos pibes nos puedan clasificar. No es un problema de plata, es un problema de reconocimiento. Es simplemente eso... Estos jugadores y el cuerpo técnico hicieron historia, y nosotros los acompañamos con total dedicación. No pedimos privilegios, pedimos respeto. A veces se dicen cosas sin saber lo que realmente pasa puertas adentro y uno tiene que salir a aclararlo".

"Cuando uno siente que no lo reconocen, no es fácil sostener la motivación... Pero igual seguimos porque amamos lo que hacemos y porque este club nos dio la posibilidad de vivir algo histórico. Lo único que pretendemos es un trato acorde a lo que se logró. No voy a ningún lado, no especulo con nada. Si algún día alguien me viene a buscar, primero voy y se lo digo al Presidente. A mí me interesa el proyecto deportivo, no las especulaciones. Le entregamos todo a Central. Estoy agradecido a estos jugadores y al cuerpo técnico. Lo único que pido es reconocimiento".