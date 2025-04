La despedida de Javier Milei a Hugo Gatti tras su fallecimiento: "Colega".

El exarquero Hugo Gatti falleció este domingo 20 de abril a los 80 años, luego de que su familia decidiera desconectarlo del respirador tras dos meses en terapia intensiva por una neumonía. Rápidamente, las redes sociales se llenaron con mensajes de despedida al 'Loco', leyenda de Boca Juniors y el fútbol argentino; entre ellos, el presidente Javier Milei le dedicó una publicación al exfutbolista en su cuenta de X (antes Twitter).

"ADIÓS COLEGA (si se me lo permite)", fueron las palabras que el actual mandatario escribió junto con una foto de Gatti en su epoca como jugador. A pesar de haberlo votado, el 'Loco' reveló en una entrevista tiempo después que el presidente no le gustaba ("menos cuando me dijeron que era arquero", declaró) y lo definió como un "pelotudo".

El día que Gatti admitió que votó a Milei y se arrepintió: "Es un pelotudo"

"Escuchame una cosa. En el Mundial, Argentina salió campeón del mundo y hubo dos tipos que tuvieron la copa todo el día. Messi y el sinvergüenza de la AFA. Parecía el dueño él. ¿Cómo se llama el presidente? ¿'Chucky’? ¡Los demás nunca la agarraron viejo! Es un sinvergüenza. Y a Milei le falta la copa… pero anda con el avión por todos lados también...", empezó por decir Gatti. Entonces, el periodista aprovechó para consultarle si había votado a Milei en las elecciones.

Sin ánimos de esquivar la pregunta, el arquero contestó: "Sí, yo lo voté. Lo voté por la Bullrich y por Mauricio (Macri]) Pero no me gusta. Menos cuando me dijeron que era arquero… Es arquero, así que es un pelotudo". Luego, aseguró que el Presidente "lo decepcionó" y terminó reflexionando: "Me molesta que es un mentiroso, porque por ahí está haciendo bien eso de la macro economía, está guardando dinero. Pero, ¿vos vas al supermercado, vas a comer afuera, vas al cine, vas a la farmacia, pagás la prepaga, la escuela de los pibes? ¡Esa es la inflación! Mirá, este Caputo es como el VAR: agarra las líneas y las dibuja. A Caputo le voy a decir ‘el VAR’. A este país no lo arregla nadie".

Noticia en desarrollo...