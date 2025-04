A los 80 años murió el Loco Gatti, leyenda de Boca y del fútbol argentino

La familia de Hugo Orlando Gatti tomó una fuerte decisión con respecto al estado de salud del arquero. El exjugador estaba conectado al respirador mecánico y luego de haber estado más de dos meses internado en terapia intesniva, finalmetne la familia decidió desconcetarlo del respirador. Finalmente falleció tras dos meses internado por neumonía.

El parte médico emitido por el Hospital Pirovano, donde el exfutbolista de 80 años se encuentra ingresado, señala que "en virtud a su estado de salud irreversible, sin posibilidad de recuperación, procederán al retiro de ventilación mecánica, en el transcurso del día".

Desde hace un tiempo, Gatti padecía una compleja condición que incluía "neumonía e insuficiencia cardíaca y renal", manteniéndolo en coma farmacológico y dependiente del soporte respiratorio. Su internación se prolongó por más de sesenta días, originada por una fractura de cadera que se complicó con una infección intrahospitalaria e insuficiencia renal.

Su hijo Lucas había expresado previamente la difícil situación, apelando a la paciencia ante la lentitud del proceso. "Todo lo que no sea empeorar es mejora. Es un proceso lento y sabemos que necesitamos paciencia. En eso estamos", manifestó.

El día que Gatti admitió que votó a Milei y se arrepintió: "Es un pelotudo"

"Escuchame una cosa. En el Mundial, Argentina salió campeón del mundo y hubo dos tipos que tuvieron la copa todo el día. Messi y el sinvergüenza de la AFA. Parecía el dueño él. ¿Cómo se llama el presidente? ¿'Chucky’? ¡Los demás nunca la agarraron viejo! Es un sinvergüenza. Y a Milei le falta la copa… pero anda con el avión por todos lados también...", empezó por decir Gatti. Entonces, el periodista aprovechó para consultarle si había votado a Milei en las elecciones.

Sin ánimos de esquivar la pregunta, el arquero contestó: "Sí, yo lo voté. Lo voté por la Bullrich y por Mauricio (Macri]) Pero no me gusta. Menos cuando me dijeron que era arquero… Es arquero, así que es un pelotudo". Luego, aseguró que el Presidente "lo decepcionó" y terminó reflexionando: "Me molesta que es un mentiroso, porque por ahí está haciendo bien eso de la macro economía, está guardando dinero. Pero, ¿vos vas al supermercado, vas a comer afuera, vas al cine, vas a la farmacia, pagás la prepaga, la escuela de los pibes? ¡Esa es la inflación! Mirá, este Caputo es como el VAR: agarra las líneas y las dibuja. A Caputo le voy a decir ‘el VAR’. A este país no lo arregla nadie".