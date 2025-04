La AFA confirmó cuándo jugarán Atlético Tucumán vs. Independiente, postergado por lluvia

La AFA confirmó la fecha del postergado Atlético Tucumán vs. Independiente

Desde la AFA confirmaron cuándo se jugará el partido entre Atlético Tucumán e Independiente que a raíz de las lluvias fue postergado por decisión del árbitro Darío Herrera el pasado viernes 18 de abril. Dicho encuentro finalmente no se llevó a cabo en el Estadio Monumental José Fierro -tal como estaba estipulado- y desde la entidad que rige en el fútbol argentino dieron la noticia de cuándo se desarrollará. Por supuesto, los simpatizantes del elenco dueño de casa podrán asistir a este compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2025.

El "Rojo" ya tiene asegurada su plaza en octavos de final del certamen, pero igualmente deberá disputar este cotejo contra el "Decano" con el que puede alcanzar la punta de la Zona B. Actualmente, Rosario Central lo supera por un punto, por lo que los comandados por Julio Vaccari están obligados primero a vencer a Deportivo Riestra en la decimoquinta jornada este domingo 27 de abril a las 21.15 horas. Luego de este duelo, el conjunto de Avellaneda sí se medirá contra los tucumanos.

La AFA confirmó la fecha para el partido entre Atlético Tucumán e Independiente postergado por la lluvia

El encuentro en cuestión tendrá lugar el martes 30 de abril a las 21 horas en el Estadio Monumental José Fierro. El local endrá la chance de acercarse a los puestos de clasificación en el caso de ganar y no pierde la ilusión con lograrlo, mientras que en el "Rojo" sueñana con terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones. Cabe destacar que Independiente jugará días más tarde contra el "Canalla" por la última jornada de la fase inicial y también tiene compromisos por la Copa Sudamericana 2025 ante Boston River de Uruguay, Guaraní de Paraguay y Nacional Potosí de Bolivia.

El Monumental José Fierros abrirá sus puertas para el cruce entre Atlético Tucumán e Independiente

La tabla de posiciones del fútbol argentino

El fixture de Independiente en la Copa Sudamericana

Por la cuarta fecha de la actual instancia, el "Rojo" visitará a Boston River de Uruguay -con el que perdió como local- el próximo martes 6 de mayo desde las 21.30 horas. En tanto, nueve días más tarde recibirá a Guaraní a las 19 y cerrará su participación en el Grupo A también en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, cuando enfrente a Nacional Potosí el 28 del mencionado mes también a las 19 horas.

Ricardo Bochini chicaneó a Racing con un sorpresivo mensaje

En una entrevista con el programa F3 de ESPN, el "Bocha" fue consultado sobre si las recientes conquistas de la "Academia" lo transformaron en un club copero, y no dudó en responder: "No, no sé, creo que le falta un poco todavía para lo que hicimos nosotros y otros muchachos en los tiempos que Independiente ganó la Libertadores". En el mismo sentido, el ganador de diez títulos internacionales con el "Diablo", agregó: "Racing ganó una Sudamericana y una Recopa, e Independiente también las ganó. Ahora está jugando la Libertadores, pero está en primera ronda y perdió un partido y ganó uno". Y concluyó que "hay que esperar a ver cómo termine esta Copa para ver si es copero...".