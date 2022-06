Inesperada crítica del Coco Basile contra Riquelme por su gestión en Boca: "Qué se yo"

Alfio "Coco" Basile habló del presente de Boca Juniors y apuntó a Juan Román Riquelme por su gestión en el club como vicepresidente.

Alfio Basile habló del presente de Boca Juniors y apuntó contra Juan Román Riquelme por la gestión que lleva a cabo en la vicepresidencia del club. El "Coco" no tuvo filtro para opinar también de Sebastián Battaglia en la previa del comienzo de la Liga Profesional.

En diálogo con el ciclo radial Supermitre, el extécnico tocó varios puntos de la actualidad "Xeneize", teniendo en cuenta que se perfila como candidato para hacerse fuerte en los tres frentes posibles. Tanto el entrenador como el dirigente mencionados por el "Coco" serán fundamentales para lo que se viene en Boca en los próximos meses del 2022. Basile lo sabe muy bien ya que conoce la institución y por estos motivos no se guardó nada.

"Como dirigente qué voy a opinar. Opino de él como un crack, un jugador bárbaro", aseguró el "Coco" sobre Juan Román Riquelme. Y agregó: "Como dirigente qué se yo. No me voy a fijar que compra a uno, trae al otro, eso lo tiene que juzgar el hincha de Boca. Yo lo juzgo como un jugador extraordinario, de una clase internacional. Por ahora la lleva bien, y si empieza a ganar todo más todavía. Va a ser Gardel. Pero seguro, con este equipo él va a querer que juegue siempre mejor".

Por otro lado, sobre Sebastián Battaglia, Basile sostuvo: "Ahora está mucho mejor porque juegan todos los titulares. Todavía le falta un poquito de belleza, como jugó la Selección. Es lo único que hay que esperar, pero lo demás va a ir cada vez mejor. Tuvo la mala suerte que no jugaba ninguno de los titulares, tenía suspendidos y lesionados. No podía jugar bien nunca por eso. Los 11 que entran son los titulares que él tenía en la cabeza pero ".

La confesión de Teo Gutiérrez sobre Juan Román Riquelme

Uno de los mejores jugadores colombianos de estos últimos años fue Teo Gutiérrez que, si bien todavía no se retiró, está mas cerca de ese paso que de cualquier otro. Después de haber estado tanto tiempo en River -y ser un delantero reconocido por su paso allí- ahora el colombiano reveló que mantuvo una charla con Juan Román Riquelme para ir a Boca.

En esta oportunidad, en una entrevista que le brindó al YouTuber "Ezzequiel" aseguró que tuvo una charla con Juan Román Riquelme para ir a jugar en Boca: “Román es muy amable. Cuando yo me fui de Racing, el me llamó porque quería que jugara en Boca si quedaba Ameal como presidente. Finalmente quedó Angelici y no se dio”.