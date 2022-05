La confesión de Teo Gutiérrez sobre Juan Román Riquelme: "Muy amable"

Teo Gutiérrez llegó a River a mediados de 2013 para incorporarse a las filas del conjunto que dirigía, en ese momento, Ramón Díaz. Pero antes recibió otra propuesta.

Uno de los mejores jugadores colombianos de estos últimos años fue Teo Gutiérrez que, si bien todavía no se retiró, está mas cerca de ese paso que de cualquier otro. Después de haber estado tanto tiempo en River -y ser un delantero reconocido por su paso allí- ahora el colombiano reveló que mantuvo una charla con Juan Román Riquelme para ir a Boca.

Teo Gutiérrez llegó a River a mediados de 2013 para incorporarse a las filas del conjunto que dirigía, en ese momento, Ramón Díaz. La situación ocurrió, por supuesto, después de haber tenido un pasado que terminó de manera abrupta en Racing donde, entre otras cosas, sacó un arma en un vestuario. Si bien la rompió en River y fue campeón gracias a varias direcciones entre los que están Marcelo Gallardo y el propio Ramón Díaz.

En esta oportunidad, en una entrevista que le brindó al YouTuber "Ezzequiel" aseguró que tuvo una charla con Juan Román Riquelme para ir a jugar en Boca: “Román es muy amable. Cuando yo me fui de Racing, el me llamó porque quería que jugara en Boca si quedaba Ameal como presidente. Finalmente quedó Angelici y no se dio”.

La frase de Teo Gutiérrez que le sacó una sonrisa a Juan Román Riquelme: "Llegó el momento"

"Creo que llegó el momento. Te paso la pelota hijo mío. Te amo fútbol, gracias por mucho", escribió Gutiérrez. La publicación alcanzó los 70.000 likes y los 4.000 comentarios, en la que varios fanáticos suyos entendieron que se trató de un anuncio sobre su retiro de la actividad. Si bien fue lo que Teo dio a entender todavía no lo oficializó, pero desde Boca Juniors sueñan con no enfrentarlo nuevamente en el torneo continental.

El delantero con pasado en Racing, el "Millonario" y Rosario Central en el fútbol argentino fue una de las grandes figuras del partido del pasado martes 5 de abril en Colombia. Para colmo, dejó una perlita con un tremendo caño que le hizo a Oscar Romero cuando corrían 10 minutos del complemento y el partido estaba 0 a 0. A raíz del posterior triunfo sentenció al "Xeneize" a ganar los próximos partidos en la Libertadores para encaminarse a la clasificación.