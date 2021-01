Habló un jugador que busca Gallardo: "Me encantaría jugar en River"

River Plate no atraviesa un gran momento luego de la eliminación ante Palmeiras, por la Copa Libertadores de América. Más allá de dejar una gran imagen en la derrota, hay varias incógnitas que rodean al club de Núñez. Por un lado, la continuidad del entrenador Marcelo Gallardo que actualmente se encuentra de vacaciones y todavía no se expresó en relación a qué ocurrirá en un futuro ante alguna oferta desde Europa. Y por el otro, la finalización de muchos contratos importantes dentro del plantel que podría generar una renovación total en el equipo. Si muchos de ellos se van, el DT necesitará de refuerzos para seguir al mando.

Mientras tanto, ya surgieron varios nombres y uno de los más destacados es el defensor central de Nacional de Uruguay, Mathías Laborda. Si bien todavía no hubo charlas sobre su valor, el jugador de 21 años ya se ilusiona con la posibilidad y en diálogo con Olé, expresó: "Hace unos días hablé con mi representante, me contó del tema, que hubo una llamada de River para conocer mi situación. No hubo negociaciones. Me generó la satisfacción de que vengo haciendo las cosas bien".

En la misma línea, el zaguero central se mostró feliz por el interés: "Soy joven y que un equipo de tanta jerarquía se interese en mí me genera placer y la sensación de que estoy para más". Además, agregó: "Me encantaría jugar en este River de Gallardo. En cualquier lugar del mundo escuchan la palabra 'River' y paran la oreja, es reconocido en todo el planeta por lo que ha ganado y el nivel actual es impresionante. Es un entrenador intenso, les llega mucho a los jugadores, creo que puedo sentirme muy bien ahí".

Recordemos que en la última Copa Libertadores, por los cuartos de final, River se enfrentó ante el Bolso y cayó en un global por 8-2. Sobre esto, Laborda expresó: "Jugar contra River se disfruta pero se sufre más que nada. Siempre tienen la pelota, una intensidad altísima, no te deja ser nunca protagonista". Y siguió halagando a su, tal vez, próximo equipo: "Da gusto ver su fútbol, se adaptan a todo. Puede jugar con línea de tres, con cuatro o cinco atrás".

Por último, se describió como "aguerrido en la marca, fuerte en el juego aéreo a pesar de la poca altura y atento para leer las coberturas", dejando en claro que puede jugar tanto de primer como de segundo central y hasta de lateral por derecha. Y cerró: "Ojalá se dé el contacto y la situación de poder charlar con Gallardo, más que nada le comentaría cuáles son mis virtudes... Sería un honor para mí".

Laborda vs River: