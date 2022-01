Habló Benedetto antes de viajar para Argentina: "Dije que iba a volver a Boca y cumplí"

El delantero confirmó su vuelta a Boca para jugar la segunda etapa en el club después de un exitoso primer paso.

El delantero Darío Benedetto habló desde España antes de viajar para Argentina y confirmó que solo faltan detalles para que se concrete su regreso a Boca Juniors, tal como prometió cuando se fue a mediados de 2019 al Olympique de Marsella.

"Siempre dije que iba a volver a Boca como jugador y como hincha. Ya cumplí las dos porque hincha voy a ser toda la vida y jugador tengo la posibilidad de volver ahora", expresó el "Pipa" al programa radial Onda Cero, de España. El futbolista del Elche declaró que no quiere dejar pasar la oportunidad de volver al club del que es hincha.

El ex Arsenal se mostró muy contento con lo que se viene para este año "sabiendo las cosas que se juega Boca". Benedetto marcó que solo "falta hacer la revisación y la firma, que es lo más importante, pero ya está todo bastante acordado". Benedetto viajará mañana desde España y el jueves llegará a Buenos Aires para cerrar todos los detalles para convertirse oficialmente en jugador de Boca.

En su primer paso con la camiseta del "Xeneize" entre 2016-2019 marcó 45 goles en 76 partidos, y se adueñó de la 9 de Boca, algo que no pasaba desde la época de Martín Palermo. Además ganó tres títulos: el Torneo de Primera División 2016-17, la Superliga Argentina 2017-18 y la Supercopa Argentina 2018.

El delantero de 31 se lamentó por no por despedirse del Elche jugando el jueves contra el Real Madrid por la Copa del Rey, pero marcó que ya no estaba "cómodo" por no jugar con continuidad. "Son decisiones de los técnicos que son respetadas, pero busco minutos", expresó Darío. "Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo”, reiteró el "Pipa".

Benedetto explicó las razones sobre por qué no concentró para el partido del último domingo del Elche contra el Villarreal. “Hubiese estado bueno decir adiós desde el campo, pero andaba con unas molestias en el aductor y prefería no arriesgar porque ya estaba hecho el tema de mi pase", contó.

La llegada del centrodelantero a Boca será con un contrato por tres temporadas. El Olympique de Marsella, club dueño de su pase ya otorgó la autorización pertinente para el acuerdo definitivo. El Elche de España le abonará a la institución francesa un monto que anulará la plata que le debía al "Xeneize" por la transferencia del volante Iván Marcone.