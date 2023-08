Golpe a la ilusión: Tevez recibió la peor noticia antes de su debut en Independiente

Luego de asumir como técnico de Independiente, Carlos Tevez recibió la peor noticia antes del debut.

Carlos Tevez es un exjugador del fútbol argentino y la Selección que asumió recientemente como técnico de Independiente, donde ya hizo su primer intento para repatriar a un futbolista. Sin embargo, el "Apache" recibió la peor noticia por parte del hombre que buscaba para reforzar al "Rojo" y no contará con él en la temporada. El DT tendrá la difícil tarea de sacar al equipo de la zona de descenso antes del cierre de la Copa de la Liga Profesional.

La confirmación sobre lo que el entrenador esperaba llegó en la previa del cruce ante Vélez Sarsfield por la segunda fecha del torneo, duelo que tendrá lugar el próximo domingo 27 de agosto en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini desde las 19:00. Sin dudas, este cotejo será trascendental para ambos clubes, pero principalmente para los locales que están peor ubicados en la tabla de posiciones. Para colmo, Carlos Izquierdoz confirmó que no volverá a Argentina para lucir los colores de Independiente y esto significó el primer golpe duro a la ilusión del estratega.

El "Cali" no llegará a Avellaneda para sumarse al plantel que comanda "Carlitos" y no se irá del Sporting Gijón. El experimentado zaguero -excompañero de Tevez en el "Xeneize"- continuará en la segunda división de España y fue su decisión final a pesar de que no suma minutos por la lesión muscular que arrastra. "Hablé con Izquierdoz y es mi prioridad. Ahora deberán negociar los dirigentes", sostuvo el "Apache" horas después de asumir en su nuevo cargo, pero esto no será posible hasta el momento.

La realidad del nuevo equipo del exhombre de Boca es preocupante, ya que acumula 28 unidades al igual que Colón de Santa Fe y Huracán, por lo que no la tendrá nada fácil en la Copa de la Liga. Por otro lado, continúan con vida en la Copa Argentina tras eliminar a Central Córdoba de Santiago del Estero. En octavos de final se verán las caras con Estudiantes de La Plata y, en caso de avanzar de ronda, se enfrentaría con Racing en el clásico de Avellaneda -la "Academia" tendrá que eliminar a Huracán-.

La impensada frase de Tevez que desencajó a todo Independiente

Carlos Tevez reemplazó a Ricardo Zielinski como entrenador de Independiente, aunque una vieja frase sobre el club ahora le juega en contra con los hinchas a través de las redes sociales. El ídolo de Boca ya estuvo en la órbita del "Rojo" en enero de 2023, un mes después de haberse marchado de Rosario Central, pero en aquel momento desestimó el sondeo y protagonizó una declaración que recordaron muchos fanáticos.

Para sorpresa de muchos, Tevez reveló hace siete meses: "No extraño nada, ni el fútbol... Me agotó el fútbol como jugador". Más tarde, reconoció los rumores que lo vincularon con el conjunto de Avellaneda cuando comunicó que dejaría su cargo en el equipo rosarino. "Apenas salí de Central me llamaron de Independiente, pero dije que no”, relató, aunque después sentenció: "No tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa. No quería agarrar, quería poner un freno para así analizar qué hicimos bien y qué mal en Central para luego mejorar”.