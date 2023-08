La impensada frase de Tevez que desencajó a todo Independiente: "Cualquier cosa"

Carlos Tevez asume como entrenador de Independiente en reemplazo de Ricardo Zielinski, aunque una vieja frase del ídolo de Boca sobre el "Rojo" le juega en contra con los hinchas.

Carlos Tevez reemplaza a Ricardo Zielinski como entrenador de Independiente, aunque una vieja frase sobre el club ahora le juega en contra con los hinchas a través de las redes sociales. El ídolo de Boca ya había estado en la órbita del "Rojo" en enero de 2023, un mes después de haberse marchado de Rosario Central, pero en aquel momento desestimó el sondeo y protagonizó una declaración que recordaron muchos fanáticos.

En diversas entrevistas con TyC Sports y Radio Mitre (AM 790), el exdelantero de la Selección Argentina se refirió a la institución de Avellaneda y reconoció: "Me hubiese costado entrarle al hincha de Independiente por mi fuerte identificación con Boca". Incluso, ejemplificó: "Me pasó lo mismo en Central, donde todos los hinchas me miraban de reojo por lo que represento para otro equipo".

Además, el "Apache" aceptó que "lo de Independiente fue cierto" y profundizó: "Siempre que se hable de clubes es importante, pero creo que también es importante el proyecto que traen". En esa línea, explicó que "si no tenés un horizonte, es muy difícil mantenerse en este fútbol que es 'deportivo ganar', entonces si no tenés hacia dónde ir pueden venir varios clubes pero va a ser muy difícil trabajar".

Para sorpresa de muchos, Tevez reveló hace siete meses: "No extraño nada, ni el fútbol... Me agotó el fútbol como jugador". Más tarde, reconoció los rumores que lo vincularon con el conjunto de Avellaneda cuando comunicó que dejaría su cargo en el equipo rosarino. "Apenas salí de Central me llamaron de Independiente, pero dije que no”, relató, aunque después sentenció: "No tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa. No quería agarrar, quería poner un freno para así analizar qué hicimos bien y qué mal en Central para luego mejorar”.

Zielinski se fue y Tevez lo reemplaza en Independiente.

El hecho de haber calificado al "Diablo" como "cualquier cosa" generó que, ahora, muchos simpatizantes del club se fastidiaran con él en Twitter. En enero pasado, "Carlitos" opinó que "en el fútbol argentino son pocos los clubes que tienen aspiraciones para armar un proyecto serio con un buen plantel y hacer cosas. Son tres o cuatro clubes que están bien económicamente y pueden armar un plantel para pelear a lo grande y que se pueda competir”. Y concluyó: "A mi me gustan los proyectos y poder ayudar al jugador sin exponerlo, haciéndome cargo yo. Yo tenía la chance de quedarme en Rosario, pero elegí que no por el tema político. No estoy desesperado por trabajar. Seguimos proyectando, analizando lo que hicimos bien o mal”.

La furia de los hinchas de Independiente contra Tevez

Los números de Tevez como DT de Rosario Central

24 partidos oficiales entre mayo y noviembre de 2022.

6 victorias.

11 empates.

7 derrotas.

40,8 % de efectividad.

Cuándo es el debut de Tevez como DT de Independiente

El entrenador se estrenará en el "Rojo" frente a Vélez el domingo 27 de agosto de 2023 a las 19.15 horas en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional.